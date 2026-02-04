Good News: मिलिट्री मॉडल स्कूल की तर्ज पर होगा बालिका सैन्य अकादमी का संचालन, 160 सीट पर आए 13,000 आवेदन

शेखावाटी के सैनिकों ने हर युद्ध में दुश्मन को ललकारने का काम किया है। संस्थान का लंबे समय से विजन है कि यहां धरती पर सैन्य अकादमी का संचालन हो जिससे युवाओं में सरहद पर जाने की परम्परा लगातार जारी रही। महाराव शेखाजी संस्थान ने दो फेज का प्रस्ताव दिया था। सरकार ने पहले चरण में बालिका सैन्य अकादमी में प्रवेश के लिए आवेदन ले लिए है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सैन्य अकादमी के लिए मिलिट्री स्कूलों की तर्ज पर अलग से से स्कूलों के संचालन की चर्चा हुई है। संस्थान का प्रयास है कि बालक सैन्य अकादमी का संचालन भी इसी सत्र से शुरू हो।