राजस्थान बोर्ड परीक्षा : पहली बार कॉपी में होगा बार कोड, 4-4 पेज मिलेंगे कम, 8 पेज की मिलेगी सप्लीमेंट्री

परीक्षा में पारदर्शिता व सुरक्षा के लिए बोर्ड ने पहली बार उत्तर पुस्तिकाओं में बार कोड की व्यवस्था की है। इससे न तो उत्तर पुस्तिका में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की जा सकेगी और न ही उसे जांचते समय विद्यार्थियों की पहचान हो सकेगी। हालांकि, जिन परीक्षा केंद्रों में अब भी बिना बार कोड की पुरानी उत्तर पुस्तिकाएं बची हैं, वहां पहले उनका ही उपयोग किया जाएगा। लेकिन 10वीं की गणित परीक्षा में बार कोड वाली उत्तर पुस्तिका का उपयोग अनिवार्य रहेगा।