शेखावाटी समाचार: खेत में खुदाई के दौरान बमनुमा वस्तु मिलने से हड़कंप, बम ​निरोधक दस्ते को बुलाया

पुलिस के अनुसार बम डिस्पोजल स्क्वायड आने के बाद ही संदिग्ध वस्तु की जांच पड़ताल होगी और उसके बाद ही इसे डिफ्यूजल करने की कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा कारणों से लोगों को संबंधित जगह से दूर रखा जा रहा है। हालांकि लोगों में इस संदिग्ध वस्तु को देखने के लिए उत्सुकता है जिस कारण से दूर दराज से भी लोग यहां पहुंच रहे हैं। पुलिस अब यह भी जांच करेगी कि इस वस्तु को किसने और कब छिपाया।