सोने-चांदी की चमक से महंगा हुआ आयुर्वेद उपचार

सीकर. सोने और चांदी के दामों में आई तेजी ने प्रदेश में आयुर्वेद का उपचार लेने वाले हजारों मरीजों पर इसका असर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी स्किन रोग, बर्न के मरीजों और बुजुर्गों को हो रही है, जो लंबे समय से नियमित रूप से आयुर्वेद में उपयोग होने वाली स्वर्ण भस्म और रजत भस्म के मिश्रण से बनी दवाएं ले रहे हैं। हाल यह है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में उपयोग होने वाली भस्म और विशेष औषधियां महंगी होने से इलाज का खर्च कई गुना बढ़ गया है। स्थिति यह है कि पहले जो दवाएं महज कुछ सौ रुपए में मिल जाती थीं, अब उनके दाम कई गुना बढ़ गए हैं। महंगाई के चलते कई मरीज दवा की मात्रा घटाने या इलाज बीच में छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि जब तक सोने-चांदी के भाव ऊंचे बने रहेंगे, तब तक आयुर्वेदिक दवाओं के सस्ते होने की उम्मीद कम है।