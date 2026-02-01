Rajasthan Crime: ‘सुंदर दुल्हन’ के चक्कर में लुट गया युवक, 7.5 लाख रुपए ले गए ठग, शादी भी नहीं हुई

सीकर। जिले में फर्जी शादी कराने वाले गिरोह की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। दलालों और उनकी महिला साथियों के नेटवर्क द्वारा युवकों को अच्छी और सुंदर लड़की से शादी कराने का झांसा देकर लाखों रुपये ऐंठने के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। ताजा मामला दांतारामगढ़ कस्बे का है, जहां एक युवक से शादी के नाम पर 7.50 लाख रुपये ठग लिए गए, लेकिन न तो विवाह कराया गया और न ही रकम वापस लौटाई गई।