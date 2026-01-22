Sunita Williams Retirement: नासा से रिटायरमेंट का ऐलान, जानिए सुनीता विलियम्स की कितनी थी सैलरी

Sunita Williams Salary: भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एक बार फिर चर्चा में हैं। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने और कई ऐतिहासिक मिशनों का हिस्सा बनने के बाद, अब सुनीता विलियम्स ने 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट का फैसला लिया है। सुनीता विलियम्स ने अपने काम और योगदान के दम पर ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि अंतरिक्ष में भी अपने नाम का परचम लहराया है। नासा के साथ उनके दशकों पुराने सफर और अंतरिक्ष में बनाए रिकॉर्ड्स ने उन्हें सभी के लिए रोल मॉडल बना दिया है। आइए जानते हैं सुनीता विलियम्स के करियर और सैलरी से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स।