22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Sunita Williams Retirement: नासा से रिटायरमेंट का ऐलान, जानिए सुनीता विलियम्स की कितनी थी सैलरी

Sunita Williams Retirement: भारतीय मूल की मशहूर एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 60 की उम्र में नासा से रिटायर होने जा रही हैं। उनके नाम 7 स्पेस वॉक और अंतरिक्ष में 322 दिन बिताने का रिकॉर्ड भी है। जानिए कितनी है उनकी सालाना सैलरी और नासा में एस्ट्रोनॉट बनने के लिए करनी होती है कौनसी पढ़ाई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Jan 22, 2026

Sunita Williams Retirement

Sunita Williams (Image Source: ChatGPT)

Sunita Williams Salary: भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एक बार फिर चर्चा में हैं। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने और कई ऐतिहासिक मिशनों का हिस्सा बनने के बाद, अब सुनीता विलियम्स ने 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट का फैसला लिया है। सुनीता विलियम्स ने अपने काम और योगदान के दम पर ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि अंतरिक्ष में भी अपने नाम का परचम लहराया है। नासा के साथ उनके दशकों पुराने सफर और अंतरिक्ष में बनाए रिकॉर्ड्स ने उन्हें सभी के लिए रोल मॉडल बना दिया है। आइए जानते हैं सुनीता विलियम्स के करियर और सैलरी से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स।

Sunita Williams Retirement: सुनीता विलियम्स का करियर

सुनीता विलियम्स का जन्म अमेरिका के ओहायो में हुआ था। उन्होंने साल 1998 में नासा में एस्ट्रोनॉट के तौर पर अपनी यात्रा शुरू की थी। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने दो बार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की यात्रा की और कुल 322 दिन अंतरिक्ष में बिताए। उन्होंने सात बार स्पेस वॉक कर एक समय महिला अंतरिक्ष यात्री के तौर पर सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था। अंतरिक्ष में जाने से पहले वे अमेरिकी नौसेना में एक सफल पायलट के रूप में भी सेवाएं दे चुकी थीं।

Sunita Williams Education: कितनी पढ़ी-लिखी हैं सुनीता

सुनीता विलियम्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही मजबूत रही है। उन्होंने साल 1987 में यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से फिजिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद साल 1995 में उन्होंने फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ साइंस (MS) पूरा किया। उनकी मजबूत टेक्निकल एजुकेशन और नौसेना में पायलट एक्सपीरियंस और समझ ने ही उनके लिए नासा के दरवाजे खोले।

NASA Astronaut Salary: इतना कमाती है सालाना

मीडिया रिपोर्ट्स और नासा के रिकॉर्ड के मुताबिक, एस्ट्रोनॉट्स को अमेरिकी सरकार के ऑफिशियल पे स्केल के आधार पर पेमेंट किया जाता है। यह वेतन ग्रेड जीएस 13 (GS-13) से लेकर जीएस 15 (GS-15) तक होता है। सुनीता विलियम्स जैसे एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स जीएस 15 कैतेगरी में आती हैं। इस हिसाब से उनकी सालाना कमाई लगभग 152,258 डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में करीब 1 करोड़ 26 लाख रुपये है।

Astronaut qualification: ऐसे बन सकते हैं एस्ट्रोनॉट

अगर आप भी सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो इसके लिए नासा के कुछ कड़े मानकों को पूरा करना होता है।

  • एजुकेशनल डिग्री- उम्मीदवार के पास साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या गणित (STEM) सब्जेक्ट्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसमें इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस या कंप्यूटर साइंस जैसे विषय भी शामिल हैं।
  • प्रोफेशनल एक्सपीरियंस- डिग्री के साथ साथ उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो से तीन साल का प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यदि उम्मीदवार पायलट है, तो जेट विमान उड़ाने का कम से कम 1000 घंटों का अनुभव होना अनिवार्य है।
  • फिजिकल फिटनेस- अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए केवल मेंटली ही नहीं बल्कि फिजिकली तौर पर भी फिट होना जरूरी है। एस्ट्रोनॉट बनने वाले उम्मीदवार की आई साइट (Vision) और ब्लड प्रेशर तय मानकों के अनुरूप होने चाहिए।
  • नासा का सिलेक्शन प्रोसेस- नासा की चयन प्रक्रिया बहुत कठिन होती है, जिसमें कैंडिडेट्स को कई तरह के मनोवैज्ञानिक और फिजिकल एग्जामिनेशन और टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है।

ये भी पढ़ें

RSSB Grade 4 Final Answer Key: अभी तक नही कर पाएं हैं राजस्थान ग्रेड-4 भर्ती की फाइनल आंसर-की डाउनलोड तो सीधे इस लिंक से चेक करें
शिक्षा
RSSB Grade 4 Final Answer Key 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

22 Jan 2026 05:28 pm

Published on:

22 Jan 2026 05:27 pm

Hindi News / Education News / Sunita Williams Retirement: नासा से रिटायरमेंट का ऐलान, जानिए सुनीता विलियम्स की कितनी थी सैलरी

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

CSPGCL Vacancy 2026: आईटीआई, डिप्लोमाधारी के लिए बढ़िया मौका, छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनी में नौकरी, वेतन भी बढ़िया

CSPGCL Vacancy 2026
शिक्षा

शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, बिना TET वाले शिक्षकों को नहीं मिलेगा प्रमोशन, जान लें डिटेल्स

TET Mandatory For Teachers
शिक्षा

Panchayat Sachiv Bharti: 12वीं पास युवाओं के पास पंचायत सचिव बनने का मौका, 70000 सैलरी, बस 100 रुपया में करें आवेदन

Panchayat Sachiv Bharti
शिक्षा

RSSB Grade 4 Final Answer Key: अभी तक नही कर पाएं हैं राजस्थान ग्रेड-4 भर्ती की फाइनल आंसर-की डाउनलोड तो सीधे इस लिंक से चेक करें

RSSB Grade 4 Final Answer Key 2026
शिक्षा

Basant Panchami School Holiday 2026: 23 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी, जानें राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार का क्या है अपडेट

Basant Panchami School Holiday 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.