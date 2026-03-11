महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश 14 मार्च से शुरू, ये है लास्ट डेट 

अन्य कक्षाओं में केवल रिक्त सीटों के आधार पर ही प्रवेश होंगे। जिन विद्यालयों में बाल वाटिका संचालित नहीं है, वहां यूकेजी, कक्षा प्रथम सहित अन्य कक्षाओं में भी सीटों की उपलब्धता के अनुसार प्रवेश दिए जाएंगे। जिन कक्षाओं के परीक्षा परिणाम अभी जारी नहीं हुए हैं, वहां अध्ययनरत विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत मानते हुए सीटें अस्थायी रूप से रिक्त मानी जाएंगी।