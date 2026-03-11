‘सर… बस में सीट नहीं है, चालक केबिन में बैठने नहीं दे रहा, आप कुछ करो’

अधिकारियों के पास रोजाना 10 से 15 फोन इन्हीं शिकायतें के आते हैं। इनमें विंडो नहीं खोलने दे रहे, परिचालक का व्यवहार अच्छा नहीं है, सीट पर बैठने नहीं दिया जा रहा और किराया ज्यादा है जैसी शिकायतें अधिकारियों को मिलती हैं। इसके अलावा चालक द्वारा गलत तरीके से वाहन चलाने को लेकर भी यात्री शिकायत करते हैं। इनका हाथोंहाथ निपटारा भी करवाया जाता है, लेकिन रात्रि के समय आने वाली शिकायतें अधिकारियों के लिए जी का जंजाल बन गई हैं।