11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

‘सर… बस में सीट नहीं है, चालक केबिन में बैठने नहीं दे रहा, आप कुछ करो’

Rajasthan Roadways news : सर... जयपुर रूट की बस से बोल रहा हूं। बस में सीट नहीं है और चालक अपने केबिन में बैठने नहीं दे रहा। आप कुछ कहें। ये वो शिकायतें हैं, जिनसे रोडवेज अधिकारियों को रोजाना दो-चार होना पड़ता है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

kamlesh sharma

Mar 11, 2026

राजस्थान रोडवेज

Rajasthan Roadways news : अलवर। सर… जयपुर रूट की बस से बोल रहा हूं। बस में सीट नहीं है और चालक अपने केबिन में बैठने नहीं दे रहा। आप कुछ कहें। ये वो शिकायतें हैं, जिनसे रोडवेज अधिकारियों को रोजाना दो-चार होना पड़ता है। सुबह और शाम ही नहीं, देर रात को भी यात्री फोन करने से गुरेज नहीं करते। इसके चलते अधिकारियों की नींद हराम हो गई है।

दरअसल, रोडवेज बस में मुख्य प्रबंधक, प्रबंधक संचालन और प्रबंधक यातायात सहित कुछ अधिकारियों के नंबर होते हैं। यह नंबर इसलिए लिखे गए हैं, ताकि यात्री को कोई परेशानी हो तो वह इन नंबरों पर फोन घुमाकर शिकायत कर सकता है। यही वजह है कि यात्री इन पर नंबर घुमा देते हैं और समस्या को दूर करने के लिए कहते हैं।

रोजाना 10 से 15 फोन आते हैं

अधिकारियों के पास रोजाना 10 से 15 फोन इन्हीं शिकायतें के आते हैं। इनमें विंडो नहीं खोलने दे रहे, परिचालक का व्यवहार अच्छा नहीं है, सीट पर बैठने नहीं दिया जा रहा और किराया ज्यादा है जैसी शिकायतें अधिकारियों को मिलती हैं। इसके अलावा चालक द्वारा गलत तरीके से वाहन चलाने को लेकर भी यात्री शिकायत करते हैं। इनका हाथोंहाथ निपटारा भी करवाया जाता है, लेकिन रात्रि के समय आने वाली शिकायतें अधिकारियों के लिए जी का जंजाल बन गई हैं।

शराबियों से यात्री सर्वाधिक परेशान

बसों में शराब पीकर यात्रा करने वाले लोगों से यात्री सर्वाधिक परेशान हैं। रोडवेज प्रबंधन ने कमाई का टारगेट तय कर रखा है, इस वजह से परिचालकों के समक्ष यात्री को बैठाना मजबूरी है, लेकिन शराब की बदबू के कारण यात्रियों का बैठना मुश्किल हो जाता है। इसकी शिकायतें भी समय-समय पर रोडवेज प्रबंधन के पास पहुंचती रहती हैं।

हम यात्रियों की सेवा में 24 घंटे उपलब्ध हैं। फोन पर जो भी शिकायतें आती हैं, उनका हाथोंहाथ निपटारा करवाते हैं, ताकि यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो।
कुलदीप शर्मा, मुख्य प्रबंधक, मत्स्य नगर डिपो

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 02:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / ‘सर… बस में सीट नहीं है, चालक केबिन में बैठने नहीं दे रहा, आप कुछ करो’

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिला कलेक्टर ने जल संचय और विकास कार्यों की प्रगति जानी 

अलवर

VIDEO: गैस की भारी किल्लत; अलवर में एजेंसी पर लोगों का हंगामा, संचालक ने खुद को चेंबर में किया बंद  

अलवर

ईरान-अमेरिका व इजराइल युद्ध का असर: गैस की भारी किल्लत,  लग रही लोगों की लंबी लाइन 

अलवर

दिल्ली से चोरी की पिकअप अलवर में बेचने लाए दो सगे भाई गिरफ्तार

अलवर

जयपुर के कनकपुरा में कार्य के चलते कई ट्रेनें रद्द और मार्ग परिवर्तित, देखें पूरी लिस्ट

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.