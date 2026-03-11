ईरान-अमेरिका व इजराइल युद्ध का असर: गैस की भारी किल्लत,  लग रही लोगों की लंबी लाइन 

व्यापारियों का कहना है कि कॉमर्शियल सिलेंडरों की बुकिंग भी बंद होने से नई गैस मिलने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही है। ऐसे में होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को संचालन बनाए रखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारिक संगठनों ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द स्थिति स्पष्ट करेगी और गैस सप्लाई को सामान्य करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी, ताकि कारोबार प्रभावित न हो।