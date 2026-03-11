दिल्ली से चोरी की पिकअप अलवर में बेचने लाए दो सगे भाई गिरफ्तार

एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस टीम अरावली विहार फ्लैट के पीछे डूंगर फार्म हाउस के समीप पहुंची। वहां एक सफेद रंग की पिकअप में दो व्यक्ति बैठे हुए मिले। पुलिस ने उनसे पिकअप के कागजात के बारे में पूछताछ की, लेकिन वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जिनसे सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने स्वीकार किया कि वे दिल्ली से पिकअप चोरी कर उसे अलवर शहर में बेचने के लिए लाए थे।