अलवर में मिनी सचिवालय के बाद अब पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप

पुलिस टीम ने पोस्ट ऑफिस भवन के अंदर और आसपास के इलाके में संदिग्ध वस्तुओं की तलाश के लिए बारीकी से जांच की। घटना की खबर फैलते ही आसपास के क्षेत्र में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। पुलिस ने बताया कि धमकी पाकिस्तान से आए एक ई-मेल के माध्यम से मिली है। जानकारी के अनुसार पूरे प्रदेश के सभी पासपोर्ट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आया था। इसके बाद सभी जगहों पर जांच की गई। पुलिस और तकनीकी टीम ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है।