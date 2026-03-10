ट्रेलर व 38 लाख के सरिए चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पांच माह से था फरार

थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि मुख्य आरोपी अजरुद्दीन उर्फ अज्जू के खिलाफ विभिन्न थानों में 7 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। ट्रेलर व माल गायब करने के बाद फिरोज मन्नाका सहित अन्य आरोपियों ने माल वापस करने के बदले परिवादी से 3 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही डबल फाटक के पास से ट्रेलर को सरियों सहित बरामद कर लिया था। इस प्रकरण में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।