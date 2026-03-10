ट्रेलर व 38 लाख के सरिए चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पांच माह से था फरार

अलवर के वैशाली नगर थाना पुलिस ने ट्रेलर और करीब 38 लाख रुपये कीमत के सरिए चोरी करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच माह से फरार चल रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी अजरुद्दीन उर्फ अज्जू (29) पुत्र चाहत खान निवासी मन्नाका को पकड़ा है। आरोपी अजरुद्दीन की गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए का इनाम घोषित था।
एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि 29 सितंबर 2025 को एक परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 सितंबर को उसने झारखंड से भिवाड़ी के लिए ट्रेलर में 38 लाख रुपए कीमत के सरिए रवाना किए गए थे। रास्ते में ट्रेलर चालक ने अपने साथियों से मिलीभगत कर माल सहित ट्रेलर को गायब कर दिया।
थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि मुख्य आरोपी अजरुद्दीन उर्फ अज्जू के खिलाफ विभिन्न थानों में 7 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। ट्रेलर व माल गायब करने के बाद फिरोज मन्नाका सहित अन्य आरोपियों ने माल वापस करने के बदले परिवादी से 3 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर ही डबल फाटक के पास से ट्रेलर को सरियों सहित बरामद कर लिया था। इस प्रकरण में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
