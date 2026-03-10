राजस्थान-हरियाणा बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मिट्टी धंसने से 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

घायलों और मलबे से निकाले गए लोगों को तुरंत एंबुलेंस के जरिए भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉ. सागर अरोड़ा ने मीडिया को बताया कि अस्पताल लाए गए 7 लोगों को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया गया है। एक अन्य श्रमिक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है।