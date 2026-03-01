Monkey Attack: कपड़े सुखाने गई थी महिला, बंदरों ने किया हमला, जान बचाने के लिए छत से कूदी, टूट गए दोनों पैर

गत 3 दिसंबर 2025 को बड़ौदामेव कस्बे के निजी स्कूल संचालकों ने बड़ौदामेव नगर पालिका के ईओ को ज्ञापन सौंपकर बंदरों को पकड़वाने की मांग की थी। निजी शिक्षण संस्थान संघ बड़ौदामेव के अध्यक्ष नरेंद्र मीणा ने बताया कि स्कूलों के आसपास बंदरों के मंडराने से बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।