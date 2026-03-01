Monkey Attack: कपड़े सुखाने गई थी महिला, बंदरों ने किया हमला, जान बचाने के लिए छत से कूदी, टूट गए दोनों पैर

घायल महिला धारा योगी। फोटो- पत्रिका
अलवर। बड़ौदामेव कस्बे के मीना जोगी मोहल्ले में छत पर कपड़े सुखाने गई महिला पर अचानक बंदरों ने हमला कर दिया। बंदरों से बचने के लिए महिला ने घर की छत से छलांग लगा दी, जिससे उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। मुकेश कुमार योगी की पत्नी धारा योगी सोमवार को घर की छत पर कपड़े सुखाने गई थी।
इसी दौरान बंदरों का एक झुंड छत पर आ गया और धारा पर हमला कर दिया। बंदरों से घबराकर महिला धारा योगी ने जान बचाने के लिए छत से नीचे छलांग लगा दी। नीचे गिरने से उसके दोनों पैर गंभीर रूप से फ्रैक्चर हो गए। परिजनों और आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है।
इधर घटना के बाद कस्बे के लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि बड़ौदामेव में लंबे समय से बंदरों का आतंक है। बंदरों के झुंड अक्सर घरों की छतों, गलियों और बाजारों में घूमते रहते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान हैं। कई बार बंदर लोगों के हाथ से सामान छीन लेते हैं।
गत 3 दिसंबर 2025 को बड़ौदामेव कस्बे के निजी स्कूल संचालकों ने बड़ौदामेव नगर पालिका के ईओ को ज्ञापन सौंपकर बंदरों को पकड़वाने की मांग की थी। निजी शिक्षण संस्थान संघ बड़ौदामेव के अध्यक्ष नरेंद्र मीणा ने बताया कि स्कूलों के आसपास बंदरों के मंडराने से बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई थी, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।
बंदरों को पकड़वाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और प्रक्रिया फिलहाल जारी है। टेंडर पूरा होते ही वर्कऑर्डर जारी कर टीम को काम सौंप दिया जाएगा।
