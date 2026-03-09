5 नए शावकों के जन्म से चीतों की संख्या 53, सरिस्का में भी टाइगरों ने छुआ अर्द्धशतक, मंत्री ने शेयर की तस्वीर 

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि नामीबिया से लाई गई मादा चीता ‘ज्वाला’ ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में पांच शावकों को जन्म दिया है। ज्वाला तीसरी बार मां बनी है। इन शावकों के जन्म के साथ भारत में जन्मे स्वस्थ शावकों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। यह भारतीय धरती पर चीतों के 10वें सफल प्रसव का प्रतीक है।