टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान जश्न पर विवाद, दो पक्षों में मारपीट और पथराव

हालांकि पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार किया है। किशनगढ़ थाना पुलिस के अनुसार रात में सूचना मिलने पर पुलिस जाब्ता मौके पर भेजा गया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गांव में मैच देखने और जश्न मनाने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो बाद में झगड़े में बदल गई। पुलिस का कहना है कि मौके पर किसी प्रकार की फायरिंग नहीं हुई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार अब तक पीड़ित पक्ष की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।