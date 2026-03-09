Alwar: जेल में गैंगवार; 6 बंदियों पर मामला दर्ज, जेलकर्मी चोटिल… यह है पूरा मामला    

एफआइआर के अनुसार 24 अक्टूबर को जेल के बैरक नं. पांच में सजा काट रहे महाराज गैंग के महाराज सिंह पुत्र रामनिवास, मनोहर उर्फ मुंडे पुत्र विश्राम, वसीम पुत्र हाकम, दीपक मीणा पुत्र धर्मपाल, आलिम पुत्र खैर मोहम्मद और सुनील पुत्र नारायण ने गुट बनाकर बैरक नंबर एक में निरुद्ध बंदी ओमशंकर पुत्र राजपाल और राहुल उर्फ पीके पुत्र कप्तान के साथ मारपीट की।