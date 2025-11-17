Rajasthan: लाल मुंह वाले बंदरों का स्टेटस बहाल! मिलेगा प्रोटेक्शन, फिर से होंगे संरक्षित वन्यजीव

बता दें कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्यजीवों को विभिन्न अनुसूचियों में सूचीबद्ध कर संरक्षण दिया जाता है। इन अनुसूचियों में शामिल प्रजातियों का शिकार, व्यापार या किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना प्रतिबंधित होता है। लाल मुंह का बंदर पूर्व में भी इस अधिनियम की सूची में शामिल था, लेकिन 2022 के आसपास इसे अनुसूची से बाहर कर दिया गया। अब एक बार इसे फिर से शामिल करने की तैयारी कर ली गई है।