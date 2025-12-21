Rajasthan: कार की सीट के नीचे मिले 1.11 करोड़ रुपए, पुलिस भी रह गई हैरान, पांच संदिग्ध गिरफ्तार

सवाईमाधोपुर। रवांजना डूंगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश से दिल्ली जा रही एक कार से भारी मात्रा में नकदी बरामद की। कार में सवार पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। बैगों में रखे नोटों की गिनती के लिए पुलिस ने बैंक से मशीन मंगवाई, जिसमें कुल एक करोड़ ग्यारह लाख रुपए निकले। यह कार्रवाई रवांजना डूंगर थानाधिकारी दिलीप कुमार वर्मा तथा मानटाउन थानाधिकारी सुनील गुप्ता के नेतृत्व में गठित टीम ने की।