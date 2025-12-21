Rajasthan: कार की सीट के नीचे मिले 1.11 करोड़ रुपए, पुलिस भी रह गई हैरान, पांच संदिग्ध गिरफ्तार

फोटो पत्रिका
सवाईमाधोपुर। रवांजना डूंगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्यप्रदेश से दिल्ली जा रही एक कार से भारी मात्रा में नकदी बरामद की। कार में सवार पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। बैगों में रखे नोटों की गिनती के लिए पुलिस ने बैंक से मशीन मंगवाई, जिसमें कुल एक करोड़ ग्यारह लाख रुपए निकले। यह कार्रवाई रवांजना डूंगर थानाधिकारी दिलीप कुमार वर्मा तथा मानटाउन थानाधिकारी सुनील गुप्ता के नेतृत्व में गठित टीम ने की।
थानाधिकारी दिलीप कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी मयंक राठौर पुत्र चन्द्रशेखर निवासी तलवाड़ा डेम, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश, विश्वनाथ शाहु पुत्र शिवचरण, निवासी सोनाघाटी जिला बैतूल, सचिन जायसवाल पुत्र राधेश्याम निवासी सलावद जिला खरगोन, सुदामा कुशवाह पुत्र तिलक सिंह, निवासी बडोगरी, जिला दतिया व राकेश मरकाम पुत्र दुर्गाप्रसाद, निवासी मरकाम ढाना जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश है।
पुलिस के अनुसार कार की आगे-पीछे की नंबर प्लेटों पर मिट्टी लगी हुई थी। पूछताछ में ड्राइवर और अन्य सवार व्यक्तियों ने संतोषजनक जवाब नहीं दिए। तलाशी लेने पर पीछे की सीट के नीचे बैग मिले, जिनमें 500, 200, 100 और 50 रुपए के नोटों के बंडल भरे हुए थे। इतनी भारी नकदी मिलने पर पुलिस भी चकित रह गई।
पुलिस को प्रथम दृष्टया यह रकम अवैध संग्रहण और परिवहन की प्रतीत हुई। संदिग्ध व्यक्ति रुपयों का कोई हिसाब नहीं दे पाए। पुलिस ने रकम को जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दी। आयकर विभाग की टीम थाना रवांजना डूंगर पहुंचकर संदिग्धों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है।
