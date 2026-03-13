Mandi News: मंडी में सरसों की बंपर आवक, लेकिन क्यों परेशान हैं किसान

Mandi News: सवाईमाधोपुर । कृषि उपज मंडी इन दिनों बंपर आवक से सराबोर है। सुबह से लेकर देर रात तक ट्रैक्टर-ट्रॉली और पिकअप की कतारें मंडी परिसर में दिखाई दे रही हैं। सरसों सहित कई फसल से भरे वाहन मंडी गलियारों में रौनक तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस रौनक के बीच मंडी का कामकाज पल्लेदारों की भारी कमी से ठप पड़ने जैसा हो गया है।