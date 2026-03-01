सवाई माधोपुर: जंगल से बाहर फिर आया बाघ, वन विभाग सतर्क, किया ट्रेंकुलाइज

सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद जनसुरक्षा एवं वन्यजीव संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वन विभाग एवं पशु चिकित्सक की टीम ने ट्रेंकुलाइज कर पकड़ा गया। परीक्षण के बाद बाघ स्वस्थ पाया गया है। वहीं बाघ की गतिविधियों की निगरानी के लिए इसे रेडियो कॉलर लगाया गया है। आवश्यक परीक्षण एवं अनुकूल परिस्थितियों के बाद इसे रणथम्भौर के वन क्षेत्र में पुनः छोड़ा जाएगा। इस दौरान विभाग के उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे।