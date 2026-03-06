6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Special Train: यात्रियों के लिए राहत की खबर, सवाई माधोपुर होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

Yesvantpur–Bikaner Weekly Special Train: रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यशवंतपुर–बीकानेर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के चलने से सवाई माधोपुर के यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Mar 06, 2026

indian railway special train

स्पेशल ट्रेन (File Photo)

सवाईमाधोपुर। यात्री दबाव को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत यशवंतपुर–बीकानेर–यशवंतपुर एक्सप्रेस साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा का संचालन किया जाएगा। इस ट्रेन के चलने से सवाई माधोपुर के यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा और उन्हें मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक जाने के लिए अतिरिक्त रेल सुविधा उपलब्ध होगी।

रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 06543, यशवंतपुर–बीकानेर एक्सप्रेस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 11 मार्च से 25 मार्च तक कुल तीन फेरे लगाएगी। यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार को सुबह 7 बजे यशवंतपुर से रवाना होकर अगले दिन दोपहर 3 बजे बीकानेर पहुंचेगी। मार्ग में यह ट्रेन सवाई माधोपुर स्टेशन पर सुबह 4:10 बजे पहुंचेगी और 4:35 बजे प्रस्थान करेगी।

इसी प्रकार गाड़ी संख्या 06544, बीकानेर–यशवंतपुर एक्सप्रेस साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा 14 मार्च से 28 मार्च तक तीन ट्रिप संचालित की जाएगी। यह ट्रेन प्रत्येक शनिवार को रात एक बजे बीकानेर से रवाना होकर सोमवार को सुबह 4 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी। वापसी मार्ग में ट्रेन सवाई माधोपुर स्टेशन पर सुबह 11 बजकर 20 बजे पहुंचेगी और 11:45 बजे प्रस्थान करेगी।

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

यह ट्रेन मार्ग में तुमकूर, अरसीकेरे, बिरूर, दावणगेरे, हरिहर, हावेरी, हुब्बल्ली, धारवाड़, बेलगावी, मिरज, सांगली, कराड, सातारा, पुणे, लोनावला, कल्याण, वसई रोड, सूरत, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाईमाधोपुर, दुर्गापुरा, जयपुर, रींगस, सीकर, चूरू, रतनगढ़ और श्रीडूंगरगढ़ सहित विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

स्पेशल ट्रेन में कुल 23 डिब्बे होंगे

रेलवे के अनुसार इस स्पेशल ट्रेन में कुल 23 डिब्बे होंगे, जिनमें 2 द्वितीय एसी, 3 तृतीय एसी, 11 द्वितीय शयनयान, 5 साधारण श्रेणी तथा 2 गार्ड डिब्बे शामिल होंगे। इससे होली के दौरान यात्रियों को आवागमन में काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan New Rail Line: राजस्थान से हरियाणा के बीच यहां 215KM तक बिछेगी नई रेल लाइन, 2208 करोड़ आएगी लागत
जयपुर
rajasthan new rail line

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

indian railway

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 11:27 am

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Special Train: यात्रियों के लिए राहत की खबर, सवाई माधोपुर होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर दिखा टाइगर मलंग, पर्यटकों में मची हलचल

सवाई माधोपुर

राजस्थान के इस छोटे जिले की बड़ी छलांग: जोधपुर सहित कई बड़े जिलों को पछाड़ा

inspire award
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर : चिंगारी ने बरपाया कहर; 4 मवेशी जिंदा जले, तीन भाइयों का हुआ बड़ा नुकसान

Sawai Madhopur Fire
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर : ईद की खरीददारी करने जा रहे मुस्लिम परिवार की कार बनी आग का गोला, ऐसे बची सभी की जान

Sawai Madhopur Car Fire
सवाई माधोपुर

‘मुझे जीने नहीं देते…’ आंगन से एक साथ उठीं मां और 3 मासूमों की अर्थियां, राजस्थान के इस कांड ने पत्थर दिल इंसान को भी रुला दिया

Sawai Madhopur Gangapur City Shocked as Mother 3 Children Cremated Together in Tragic Case
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.