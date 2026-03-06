Indian Railways: चूरू-सादुलपुर रेलखंड पर दोहरीकरण के चलते 7 ट्रेन रद्द, 13 ट्रेनें रहेंगी आंशिक रद्द

1. ट्रेन नंबर 14897 बीकानेर-हिसार रेलसेवा 14 से 29 अप्रेल तक बीकानेर से प्रस्थान कर रतनगढ़ तक ही संचालित होगी। यह ट्रेन आगे नहीं जाएगी।

2. ट्रेन नंबर 14898 हिसार-बीकानेर 15 से 30 अप्रेल तक हिसार के स्थान पर रतनगढ़ से प्रस्थान करेगी।

3. ट्रेन नंबर 14891 जोधपुर-हिसार 14 से 29 अप्रेल तक जोधपुर-चूरू के बीच ही संचालित होगी।

4. ट्रेन नंबर 14892 हिसार-जोधपुर 15 से 30 अप्रेल तक हिसार के स्थान पर चूरू से प्रस्थान करेगी।

5. ट्रेन नंबर 54604 लुधियाना-चूरू पैसेंजर 14 से 29 अप्रेल तक लुधियाना-हिसार के बीच ही संचालित होगी।

6. ट्रेन नंबर 54605 चूरू-लुधियाना 15 से 30 अप्रेल तक चूरू के स्थान पर हिसार से प्रस्थान करेगी।

7. ट्रेन नंबर 14823 जोधपुर-रेवाड़ी 15 अप्रेल को जोधपुर से लोहारू तक ही संचालित होगी।

8. ट्रेन नंबर 54804 रेवाड़ी-सीकर रेलसेवा 15 अप्रेल को रेवाड़ी के स्थान पर लोहारू से प्रस्थान करेगी।

9. ट्रेन नंबर 19813 कोटा-सिरसा एक्सप्रेस 25 व 27 अप्रेल को कोटा से प्रस्थान कर चूरू तक ही संचालित होगी।

10. ट्रेन नंबर 19814 सिरसा-कोटा 26 व 28 अप्रेल को सिरसा के स्थान पर चूरू से संचालित होगी।

11. ट्रेन नंबर 22915 बांद्रा टर्मिनस-हिसार 27 अप्रेल को चूरू तक ही संचालित होगी।

12. ट्रेन नंबर 22916 हिसार-बांद्रा टर्मिनस 28 अप्रेल को हिसार के स्थान पर चूरू से संचालित होगी।

13. ट्रेन नंबर 54764 श्रीगंगानगर-सादुलपुर 15, 25 एवं 28 अप्रेल को श्रीगंगानगर से प्रस्थान कर सूरतपुरा से और सादुलपुर-श्रीगंगानगर सादुलपुर भी सादुलपुर के स्थान पर सूरतपुरा से संचालित होगी।