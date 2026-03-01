Churu News: ट्रक चालक को सिर से टक्कर मारने वाला RTO इंस्पेक्टर सस्पेंड, वीडियो वायरल होने पर एक्शन

बताया जा रहा है कि परिवहन निरीक्षक ट्रक चालक से लाइसेंस मांग रहे थे। चालक ने कहा कि लाइसेंस मोबाइल में है और मोबाइल वापस देने पर दिखा देगा, लेकिन परिवहन निरीक्षक ने मोबाइल नहीं दिया बल्कि अपने सिर से चालक के सिर पर जोर से टक्कर मार दी। चालक के आंख के पास से खून बहने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बीच-बचाव किया और घायल चालक को अस्पताल ले जाने की बात कही। घटना नेशनल हाईवे-11 पर सूरजसुखी पेट्रोल पंप के पास हुई बताई जा रही है। निरीक्षक ने चालक पर अभद्रता का आरोप लगाया।