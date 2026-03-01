1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Churu News: ट्रक चालक को सिर से टक्कर मारने वाला RTO इंस्पेक्टर सस्पेंड, वीडियो वायरल होने पर एक्शन

RTO Inspector Suspended: रतनगढ़(चूरू)। परिवहन विभाग के निरीक्षक की एक ट्रक चालक के साथ सरेआम दादागिरी और मारपीट के मामले में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। परिवहन आयुक्त ने तत्काल कार्रवाई करते हुए निरीक्षक सुरेश विश्नोई को निलंबित कर दिया।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Anand Prakash Yadav

Mar 01, 2026

आरटीओ इंस्पेक्टर और ट्रक चालक में विवाद, इंस्पेक्टर के निलंबन आदेश, फोटो पत्रिका

आरटीओ इंस्पेक्टर और ट्रक चालक में विवाद, इंस्पेक्टर के निलंबन आदेश, फोटो पत्रिका

RTO Inspector Suspended: रतनगढ़(चूरू)। परिवहन विभाग के निरीक्षक की एक ट्रक चालक के साथ सरेआम दादागिरी और मारपीट के मामले में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। परिवहन आयुक्त ने तत्काल कार्रवाई करते हुए निरीक्षक सुरेश विश्नोई को निलंबित कर दिया।

सुजानगढ़ डीटीओ कार्यालय के परिवहन निरीक्षक सुरेश कुमार विश्नोई का एक वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में निरीक्षक ट्रक चालक से बहस के दौरान अपने सिर से चालक के सिर पर टक्कर मारते दिखाई दे रहा है, जिससे चालक घायल हो गया और उसके सिर से खून बहने लगा।

इंस्पेक्टर ने सिर से मारी टक्कर

बताया जा रहा है कि परिवहन निरीक्षक ट्रक चालक से लाइसेंस मांग रहे थे। चालक ने कहा कि लाइसेंस मोबाइल में है और मोबाइल वापस देने पर दिखा देगा, लेकिन परिवहन निरीक्षक ने मोबाइल नहीं दिया बल्कि अपने सिर से चालक के सिर पर जोर से टक्कर मार दी। चालक के आंख के पास से खून बहने लगा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बीच-बचाव किया और घायल चालक को अस्पताल ले जाने की बात कही। घटना नेशनल हाईवे-11 पर सूरजसुखी पेट्रोल पंप के पास हुई बताई जा रही है। निरीक्षक ने चालक पर अभद्रता का आरोप लगाया।

परिवहन आयुक्त ने जारी किए आदेश

ट्रक चालक से सरेआम मारपीट का मामला परिवहन मुख्यालय तक पहुंच गया। परिवहन आयुक्त ने तत्काल कार्रवाई करते हुए निरीक्षक सुरेश विश्नोई को निलंबित कर दिया। आयुक्त पुरूषोत्तम शर्मा ने आदेश में कहा कि अधिकारी ने अनुशासनहीनता की है। निलंबन काल में निरीक्षक का मुख्यालय जयपुर रहेगा।

सांसद ने की कार्रवाई की मांग

परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर की गुंडागर्दी और ट्रक चालक के साथ बदसलूकी मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से संबंधित इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बेनीवाल ने ट्वीटर पर घटना का वीडियो भी शेयर किया। जिसके बाद परिवहन आयुक्त ने आरोपी इंस्पेक्टर के निलंबन आदेश जारी किए।

ये भी पढ़ें

Churu News : परिवहन निरीक्षक ने ट्रक चालक को सिर से मारी टक्कर, बहने लगा खून, वीडियो वायरल
चूरू
RTO inspector

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Mar 2026 10:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu News: ट्रक चालक को सिर से टक्कर मारने वाला RTO इंस्पेक्टर सस्पेंड, वीडियो वायरल होने पर एक्शन

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Churu News : परिवहन निरीक्षक ने ट्रक चालक को सिर से मारी टक्कर, बहने लगा खून, वीडियो वायरल

RTO inspector
चूरू

Churu Law college case: छात्रा ने शिक्षकों पर लगाया जातिगत टिप्पणी का आरोप, दो शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज

SC ST Act case Rajasthan llb student caste remark case in churu law college
चूरू

राजस्थान के इस जिले में संचालित प्रगति लैब बनेगी कम्प्यूटेशनल थिंकिंग सीखने का सशक्त माध्यम

चूरू

ब्लॉक हुई सीवरेज लाइन, राह से भटकी चूरू की इस प्रमुख कॉलोनी की सफाई

चूरू

भारत विस्तार-एआइ : तकनीक से जुड़ेंगे चूरू के खेत खलिहान और किसान, मिलेगी मौसम, मंडी भाव, योजनाओं सहित कृषि क्षेत्र से जुड़ी जानकारी

Rajasthan Budget, Rajasthan Budget 2026, Rajasthan Budget 2026 Latest News, Rajasthan Budget 2026 Today News, Rajasthan Budget 2026 Update News, Interest Free Crop Loan, Interest Free Loan, Interest Free Crop Loan to Farmers, Jaipur News, Rajasthan News Rajasthan Budget, Rajasthan Budget 2026, Rajasthan Budget 2026 Latest News, Rajasthan Budget 2026 Today News, Rajasthan Budget 2026 Update News, Interest Free Crop Loan, Interest Free Loan, Interest Free Crop Loan to Farmers, Jaipur News, Rajasthan News
चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.