राजस्थान के इस जिले में संचालित प्रगति लैब बनेगी कम्प्यूटेशनल थिंकिंग सीखने का सशक्त माध्यम

11 स्कूलों में संचालित हैं प्रगति लैब

जिले में स्कूल शिक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में जिले की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राणासर, कुनसीसर, साडसर, रिड़खला, गाजसर, देपालसर, ढाढ़रिया बणीरोतान, आसलखेड़ी, महात्मा गांधी स्कूल (Mahatma Gandhi School) खासोली व केजीबीवि चूरू आदि 11 स्कूलों में संचालित प्रगति लैब में इन विद्यालयों के कक्षा 6 से 8 वीं तक के करीब 700 से अधिक विद्यार्थियों को पारंपरिक रटने की पद्धति से हटकर गतिविधि-आधारित एवं प्रोजेक्ट-आधारित शिक्षण पद्धति के माध्यम से सीखने का अवसर मिल रहा है। कम्प्यूटेशनल थिंकिंग के अंतर्गत बच्चों को समस्या समाधान की तार्किक प्रक्रिया, पैटर्न पहचान, एल्गोरिदमिक सोच, डिकम्पोजिशन और क्रमबद्ध विश्लेषण जैसी क्षमताएं विकसित कराई जा रही हैं। इससे विद्यार्थियों में कोडिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artifical Intelligence) और डिजिटल तकनीक के प्रति प्रारंभिक समझ विकसित हो रही है। सोशल इमोशनल लर्निंग के माध्यम से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, टीमवर्क, नेतृत्व क्षमता, भावनात्मक संतुलन और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो उनके समग्र व्यक्तित्व विकास में सहायक है।