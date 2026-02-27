दो वर्षीय बीएड के लिए अब इस तारीख तक कर सकते हैं आवेदन, पीटीईटी-2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी

चूरू. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित पीटीईटी- 2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। समन्वयक प्रो. क्षमता चौधरी ने बताया पीटीईटी (PTET) में 2 वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। राज्य सरकार के मार्गदर्शन में 2 वर्षों से वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा की ओर से पीटीईटी परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। तय समय में परीक्षा करवाना एवं परीक्षा उपरांत समय से परीक्षा परिणाम जारी करना न केवल विश्वविद्यालय की उपलब्धि रही है, बल्कि से इससे बी.एड. पाठ्यक्रम में कक्षाएं समय से प्रारंभ हुई हैं।