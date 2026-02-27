27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

अजमेर

PM Modi Rajasthan Visit : नर्स से लेकर पटवारी तक, राजस्थान के इन 21 हज़ार युवाओं को पीएम मोदी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान की राजनीति और युवा शक्ति के लिए 28 फरवरी 2026 का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर की पावन धरा से प्रदेश के 21,863 युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने जा रहे हैं। 'रोजगार उत्सव' के रूप में मनाये जाने वाले इस कार्यक्रम में चिकित्सा से लेकर राजस्व विभाग तक के नवनियुक्त कार्मिकों को पीएम के हाथों अपना नियुक्ति पत्र मिलेगा।

Google source verification

अजमेर

image

Nakul Devarshi

Feb 27, 2026

Rajasthan ajmer visit pm modi

राजस्थान में भजनलाल सरकार के गठन के बाद युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने का सबसे बड़ा अभियान शनिवार को अपने मुकाम पर पहुँचने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शनिवार 28 फरवरी को अजमेर में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित 21 हजार 863 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। यह कार्यक्रम प्रदेश की कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा भरने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग: सबसे ज्यादा नियुक्तियां

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस बार सबसे बड़ी खेप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी है। कुल नियुक्तियों में से एक बड़ा हिस्सा हेल्थ केयर सेक्टर का है।

  • नर्सिंग कैडर: 7,357 पदों पर पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, नर्सिंग प्रभारी, नर्सिंग ट्रेनर, नर्स और नर्स ग्रेड-द्वितीय की नियुक्तियां की गई हैं।
  • कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO): ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक चिकित्सा को बेहतर बनाने के लिए 3,822 सीएचओ को नियुक्ति पत्र मिलेंगे।
  • तकनीकी स्टाफ: मेडिकल लैब तकनीशियन और लैब तकनीशियन के पदों पर भी बड़ी संख्या में नियुक्तियां दी जा रही हैं।

राजस्व विभाग: 3 हजार से अधिक नए 'पटवारी'

गांवों की सरकार और जमीनी स्तर के प्रशासन को मजबूती देने के लिए राजस्व विभाग को नई ताकत मिलने जा रही है।

  • पटवारी भर्ती: प्रधानमंत्री 3,320 से अधिक नए पटवारियों को नियुक्ति पत्र देंगे। इससे तहसीलों में लंबित कार्यों में तेजी आएगी और आम जनता को राहत मिलेगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज: संविदा कर्मियों को सौगात

ग्रामीण विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए तकनीकी और लेखा विशेषज्ञों की टीम तैयार की गई है:

  • तकनीकी एवं लेखा सहायक: 2,291 संविदा कनिष्ठ तकनीकी सहायक और संविदा लेखा सहायक इस सूची में शामिल हैं।

पशुपालन विभाग: पशुधन सहायकों की फौज तैयार

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बड़ा योगदान है, इसे देखते हुए सरकार ने 2,590 पशुधन सहायकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की है, जिन्हें कल पीएम मोदी के हाथों जॉइनिंग लेटर मिलेगा।

विभागवार नियुक्तियों का संक्षिप्त विवरण (Table)

पद का नामनियुक्तियों की संख्या (लगभग)विभाग
नर्सिंग एवं पैरामेडिकल7,357चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
सीएचओ (CHO)3,822एनएचएम (NHM)
पटवारी3,320+राजस्व विभाग
पशुधन सहायक2,590पशुपालन विभाग
कनिष्ठ तकनीकी/लेखा सहायक2,291ग्रामीण विकास
कुल योग21,863विभिन्न विभाग

युवाओं में उत्साह और भविष्य की राह

अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए सभी जिलों से नवनियुक्त कार्मिकों को बुलाया गया है। भजनलाल सरकार का दावा है कि यह केवल नियुक्तियां नहीं हैं, बल्कि 'पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया' का प्रमाण है। पीएम मोदी इस अवसर पर नवनियुक्त कार्मिकों को 'कर्मयोगी' के रूप में देश सेवा की शपथ भी दिला सकते हैं।

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / PM Modi Rajasthan Visit : नर्स से लेकर पटवारी तक, राजस्थान के इन 21 हज़ार युवाओं को पीएम मोदी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, देखें पूरी लिस्ट

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

