PM Modi Rajasthan Visit : नर्स से लेकर पटवारी तक, राजस्थान के इन 21 हज़ार युवाओं को पीएम मोदी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान में भजनलाल सरकार के गठन के बाद युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने का सबसे बड़ा अभियान शनिवार को अपने मुकाम पर पहुँचने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शनिवार 28 फरवरी को अजमेर में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित 21 हजार 863 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। यह कार्यक्रम प्रदेश की कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा भरने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इस बार सबसे बड़ी खेप चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी है। कुल नियुक्तियों में से एक बड़ा हिस्सा हेल्थ केयर सेक्टर का है।
गांवों की सरकार और जमीनी स्तर के प्रशासन को मजबूती देने के लिए राजस्व विभाग को नई ताकत मिलने जा रही है।
ग्रामीण विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए तकनीकी और लेखा विशेषज्ञों की टीम तैयार की गई है:
राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बड़ा योगदान है, इसे देखते हुए सरकार ने 2,590 पशुधन सहायकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की है, जिन्हें कल पीएम मोदी के हाथों जॉइनिंग लेटर मिलेगा।
|पद का नाम
|नियुक्तियों की संख्या (लगभग)
|विभाग
|नर्सिंग एवं पैरामेडिकल
|7,357
|चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
|सीएचओ (CHO)
|3,822
|एनएचएम (NHM)
|पटवारी
|3,320+
|राजस्व विभाग
|पशुधन सहायक
|2,590
|पशुपालन विभाग
|कनिष्ठ तकनीकी/लेखा सहायक
|2,291
|ग्रामीण विकास
|कुल योग
|21,863
|विभिन्न विभाग
अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए सभी जिलों से नवनियुक्त कार्मिकों को बुलाया गया है। भजनलाल सरकार का दावा है कि यह केवल नियुक्तियां नहीं हैं, बल्कि 'पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया' का प्रमाण है। पीएम मोदी इस अवसर पर नवनियुक्त कार्मिकों को 'कर्मयोगी' के रूप में देश सेवा की शपथ भी दिला सकते हैं।
