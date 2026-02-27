PM Modi Rajasthan Visit : नर्स से लेकर पटवारी तक, राजस्थान के इन 21 हज़ार युवाओं को पीएम मोदी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान में भजनलाल सरकार के गठन के बाद युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ने का सबसे बड़ा अभियान शनिवार को अपने मुकाम पर पहुँचने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शनिवार 28 फरवरी को अजमेर में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित 21 हजार 863 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। यह कार्यक्रम प्रदेश की कार्यप्रणाली में नई ऊर्जा भरने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।