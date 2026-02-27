PM का राजस्थान को 16,600 करोड़ का ‘महा-गिफ्ट: कल अजमेर से बदलेगी प्रदेश की सूरत, जानें आपके शहर को क्या मिला ?

PM Modi Rajasthan Visit 2026: राजस्थान की डबल इंजन सरकार प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल यानी 28 फरवरी, 2026 को अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में आयोजित होने वाले एक विशाल समारोह में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे राजस्थान को 16,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का 'उपहार' देंगे।