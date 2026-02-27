27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

अजमेर

PM का राजस्थान को 16,600 करोड़ का ‘महा-गिफ्ट: कल अजमेर से बदलेगी प्रदेश की सूरत, जानें आपके शहर को क्या मिला ?

Ajmer News: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य फोकस राजस्थान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। 16,600 करोड़ रुपये का यह भारी-भरकम बजट निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा

2 min read
Google source verification

अजमेर

image

Jayant Sharma

Feb 27, 2026

pm-modi-cm-bhajanlal

पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा (फाइल फोटो)

PM Modi Rajasthan Visit 2026: राजस्थान की डबल इंजन सरकार प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल यानी 28 फरवरी, 2026 को अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में आयोजित होने वाले एक विशाल समारोह में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे राजस्थान को 16,600 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का 'उपहार' देंगे।

विकास की नई इबारत: इन क्षेत्रों को मिलेगा सीधा लाभ

प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य फोकस राजस्थान के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। 16,600 करोड़ रुपये का यह भारी-भरकम बजट निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा:

  • पेयजल और सिंचाई: प्रदेश की प्यास बुझाने और किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने के लिए बड़ी घोषणाएं।
  • ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा: बिजली संकट को दूर करने और सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने पर ज़ोर।
  • सड़क और सीवरेज: शहर से लेकर गांव तक कनेक्टिविटी सुधारने के लिए नई सड़कों का जाल।युवाओं को सरकारी नौकरी और बुजुर्गों को पेंशन का तोहफायह कार्यक्रम सिर्फ शिलान्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर जनता के बैंक खातों और युवाओं के करियर से जुड़ा है।
  • नियुक्ति पत्र वितरण: राज्य के 21,800 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र (Appointment Letters) सौंपे जाएंगे। यह राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।
  • पेंशन का हस्तांतरण: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे लाखों बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को आर्थिक संबल मिलेगा।
  • मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में होगा भव्य आयोजनकार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। प्रशासन ने अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कल सुबह 09:30 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए ट्रैफिक रूट में भी बदलाव किए गए हैं।

Hindi News / Rajasthan / Ajmer /

