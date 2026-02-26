कलेजा चीर देगी तस्वीर: सोमवार को मां-भाई और मंगलवार को पापा… 2 दिन में उजड़ गई 8 साल के कृशांश की दुनिया, अंतिम संस्कार करते रोता रहा मासूम

सोमवार की शाम नैनवां के लिए काली साबित हुई। जब माधुरी और छोटे बेटे वियांश के शव घर पहुंचे, तो पूरे कस्बे की आंखें नम हो गईं। स्वर्णकार समाज ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर शोक जताया। सबसे मार्मिक मंजर श्मशान घाट पर था, जहां एक ही चिता पर मां और बेटे को लेटाया गया। 8 साल के बड़े बेटे कृशांश ने, जिसे खुद चोटें आई थीं, कांपते हाथों से अपनी मां और छोटे भाई को मुखाग्नि दी। वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप उठी।