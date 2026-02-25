Bundi : नियमों के विपरीत दौड़ते मिले ऑटो और वैन, चालान बनाए

यातायात पुलिस टीम ने शहर के अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 15 से अधिक वैन व ऑटो चालक के विरुद्ध चालान बनाया और आगे से नियमों के तहत वाहन संचालन को लेकर हिदायत दी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पत्रिका ने 14 फरवरी को मासूम बच्चों की जान से ज्यादा कमाई कीङ्क्षचता शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी। खबर के बाद यातायात पुलिस ने अभियान शुरू कर कारवाई की। प्रभारी बहादुर ङ्क्षसह गौड़ ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा को मध्य नजर रखते हुए शहर भर में संचालित हो रही बाल वाहिनियों को रोककर चेक किया गया। चालकों से समझाइश करते हुए अनफिट पाए पाई गई बाल वाहिनियों पर चालानी कार्रवाई की गई।