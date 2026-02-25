25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : नियमों के विपरीत दौड़ते मिले ऑटो और वैन, चालान बनाए

अनफिट होने के बावजूद भी शहर भर में फर्राटे भर रही बाल वाहिनियों पर पुलिस प्रशासन सख्त हो गया हैं। मंगलवार को यातायात पुलिस ने शहर में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठा कर दौड़ रही बाल वाहिनियां के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Feb 25, 2026

नियमों के विपरीत दौड़ते मिले ऑटो और वैन, चालान बनाए

बूंदी. वाहनों की जांच करते यातायात पुलिस एवं चालान बनाते हुए।

बूंदी. अनफिट होने के बावजूद भी शहर भर में फर्राटे भर रही बाल वाहिनियों पर पुलिस प्रशासन सख्त हो गया हैं। मंगलवार को यातायात पुलिस ने शहर में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठा कर दौड़ रही बाल वाहिनियां के विरूद्ध कार्रवाई शुरू की।

यातायात पुलिस टीम ने शहर के अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 15 से अधिक वैन व ऑटो चालक के विरुद्ध चालान बनाया और आगे से नियमों के तहत वाहन संचालन को लेकर हिदायत दी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पत्रिका ने 14 फरवरी को मासूम बच्चों की जान से ज्यादा कमाई कीङ्क्षचता शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी। खबर के बाद यातायात पुलिस ने अभियान शुरू कर कारवाई की। प्रभारी बहादुर ङ्क्षसह गौड़ ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा को मध्य नजर रखते हुए शहर भर में संचालित हो रही बाल वाहिनियों को रोककर चेक किया गया। चालकों से समझाइश करते हुए अनफिट पाए पाई गई बाल वाहिनियों पर चालानी कार्रवाई की गई।

वहीं यातायात निरीक्षक ने अभिभावकों से अपील की है कि सुरक्षित वाहनों में ही बच्चों को स्कूल भेजे। इसी दौरान बाल वाहिनियों पर ब्लैक फिल्म लगी हुई थी, जिसको मौके पर ही हटवाया गया। कई बाल वाहिनियों में दस्तावेज पूरे नहीं मिले। पुलिस ने करीब 15 चालान बनाकर राशि वसूली। साथ ही चालकों को सीट बेल्ट लगाकर ही वाहन के लिए पाबंद किया गया। प्रभारी गौड़ ने बताया कि यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। पुलिस द्वारा शहर भर में की गई इस कार्यवाही से चालकों में हडक़ंप मच गया। चालकों में जैसे ही कार्यवाही की सूचना मिली तो उन्होंने अपने रास्ते को ही बदल लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Feb 2026 11:38 am

Published on:

25 Feb 2026 11:37 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : नियमों के विपरीत दौड़ते मिले ऑटो और वैन, चालान बनाए

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : जिले में बढ़ रही ऑनलाइन ठगी, साइबर टीम डेटा एकत्रित में जुटी

जिले में बढ़ रही ऑनलाइन ठगी, साइबर टीम डेटा एकत्रित में जुटी
बूंदी

Bundi: 8 साल का बेटा हुआ अनाथ, माता-पिता और छोटे भाई की मौत के बाद दी मुखाग्नि तो रो पड़ा हर कोई

Bundi Accident
बूंदी

जर्जर होने से किया था विद्यालय भवन जमींदोज

Bundi : टीनशेड के नीचे पढ़ाई कर रहे 102 बच्चे
बूंदी

उपरकण तक सुरक्षित नहीं, जिम्मेदार भी नहीं दे रहे ध्यान

Bundi : एक कमरे में संचालित पशु चिकित्सालय, उसका भी दरवाजा टूटा
बूंदी

Bundi : यह भूमि आस्था और विश्वास की धरती है, विकास के लिए कार्य जारी रहेंगे- बिरला

यह भूमि आस्था और विश्वास की धरती है, विकास के लिए कार्य जारी रहेंगे- बिरला
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.