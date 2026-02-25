Bundi: 8 साल का बेटा हुआ अनाथ, माता-पिता और छोटे भाई की मौत के बाद दी मुखाग्नि तो रो पड़ा हर कोई

मंगलवार शाम को नवीन का शव नैनवां पहुंचा तो परिवार में ह्रदय विदारक कोहराम मच गया। एक साथ परिवार के तीन सदस्यों की मौत पर विलाप कर रहे परिजनों को रिश्तेदारों व मोहल्ले के लोगों के लिए संभालना मुश्किल हो रहा था। हादसे में बचे आठ वर्षीय घायल पुत्र कृश्नांश ने अंतिम संस्कार में पिता मुखाग्नि दी तो लोग इस मार्मिक दृश्य ने अन्तिम संस्कार में शामिल लोगों की आंखे नम कर दी।