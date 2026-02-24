24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : यह भूमि आस्था और विश्वास की धरती है, विकास के लिए कार्य जारी रहेंगे- बिरला

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केशवरायपाटन पंचायत समिति क्षेत्र में 32.50 करोड़ रूपए की लागत से 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह भूमि आस्था और विश्वास की धरती है तथा क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम किया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Feb 24, 2026

यह भूमि आस्था और विश्वास की धरती है, विकास के लिए कार्य जारी रहेंगे- बिरला

केशवरायपाटन.क्षेत्र में विकास कार्यों का बटन दबाकर लोकार्पण करते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला।

केशवरायपाटन.बूंदी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केशवरायपाटन पंचायत समिति क्षेत्र में 32.50 करोड़ रूपए की लागत से 44 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह भूमि आस्था और विश्वास की धरती है तथा क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केशवरायपाटन को आध्यात्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

भगवान केशवराय मंदिर परिसर में लगभग 42 करोड़ रूपए के विकास कार्य दो चरणों में चल रहे हैं। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र की पहचान और मजबूत होगी। देश में काशी, महाकाल, सोमनाथ और बांके बिहारी जैसे प्रमुख धामों का पुनर्विकास हुआ है और हाड़ौती भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सडक़, पेयजल और ङ्क्षसचाई की योजनाएं विकास की आधार हैं। ईआरसीपी सहित कई परियोजनाओं के माध्यम से जल आपूर्ति मजबूत की जा रही है। आने वाले वर्षों में सडक़, बिजली, हर खेत को पानी, अच्छे विद्यालय और स्वास्थ्य सुविधाओं को और सु²ढ़ किया जाएगा।

अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना उद्देश्य
बिरला ने कहा कि राजनीति का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। उन्होंने प्रबुद्धजनों से आग्रह किया कि जरूरतमंदों की पहचान कर उनकी सहायता सुनिश्चित करें, चाहे इलाज की व्यवस्था हो या दिव्यांगजनों के लिए उपकरण। सेवा और संवेदना से ही विश्वास बनता है। समारोह में कुल 17.24 करोड़ रूपए की लागत से 8 कार्यों का शिलान्यास किया गया। इनमें इन्द्राणी बांध की नहरों का 7.43 करोड़ रुपये से जीर्णोद्धार, छरकवाड़ा-खलून्दा (3.30 करोड़), बोरदा काछियान-बाझडली धरावन (2.75 करोड़), माधोराजपुरा-जाखरून (1.65 करोड़) और जगन्नाथपुरा एप्रोच सडक़ (1.65 करोड़) शामिल हैं। साथ ही बालोद विद्यालय में खेल मैदान और कक्षा-कक्ष तथा पटोलिया विद्यालय में कक्षा-कक्ष निर्माण शामिल है। वहीं 15.26 करोड़ रूपए की लागत से 36 कार्यों का लोकार्पण किया गया।

इनमें बलकासा, जलोदा और चरडाना में तालाब जीर्णोद्धार, ईसरदा-चौतरा का खेड़ा मिङ्क्षसग ङ्क्षलक, बलकासा-बोरदामाल सडक़, पादडा-चडी सडक़, कापरेन-हीरापुर सीसी सडक़, बाझडली-चरडाना सडक़ सहित कई सडक़, पुलिया, विद्यालय, खेल मैदान, मुक्तिधाम और सामुदायिक भवन से जुड़े कार्य शामिल हैं। जलोदा, झालीजी का बराना,पीपल्दा जागीर,हरिजी,
निमोदा, बीरज, आजंदा, गुडली, डोलर, कोडक्या, जयस्थल, ङ्क्षहगोनिया, लेसरदा, सूनगर, अरनेठा, हस्तिनापुर, भिण्डी, झाडोल, पटोलिया, केशवनगर और भैंसखेडा सहित कई गांवों में आधारभूत सुविधाएं मजबूत की गई।

समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, पूर्व मंत्री बाबूलाल वर्मा, पूर्व विधायक चन्द्रकान्ता मेघवाल, भाजपा तहसील अध्यक्ष नरेन्द्र मीणा, महामंत्री महावीर शर्मा, शहर नगर अध्यक्ष विनोद नामा, पूर्व प्रधान विरेन्द्र सिंह हाड़ा, अरविंद गर्ग मंंचासीन थे।अंत में जिला महामंत्री योगेंद्र श्रृंगी ने आभार व्यक्त किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Feb 2026 12:18 pm

Published on:

24 Feb 2026 12:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : यह भूमि आस्था और विश्वास की धरती है, विकास के लिए कार्य जारी रहेंगे- बिरला

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : रोजगार को मिलेगा बढ़ावा, रोप-वे से श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा – बिरला

Bundi : रोजगार को मिलेगा बढ़ावा, रोप-वे से श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा - बिरला
बूंदी

Good News : राजस्थान के इस प्राचीन मंदिर पर बनेगा रोप-वे, बुजुर्गों-महिलाओं-दिव्यांगों को मिलेगी बड़ी राहत

बूंदी

बूंदी में विकास की बड़ी सौगात, 62 करोड़ की सड़कें, बीजासन मंदिर में 18 करोड़ का रोप-वे समेत 103 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू

Bundi Good News
बूंदी

बूंदी: टायर फटने से कार डिवाइडर पर चढ़कर पलटी, पत्नी और पुत्र की मौत, एक चिता पर हुआ अंतिम संस्कार

बूंदी

Bundi : अब नहीं रहेंगे गेहूं से वंचित, पोर्टल शुरू, जन्मे बच्चे व नए सदस्यों के भी जुड़ेंगे नाम

Bundi : अब नहीं रहेंगे गेहूं से वंचित, पोर्टल शुरू, जन्मे बच्चे व नए सदस्यों के भी जुड़ेंगे नाम
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.