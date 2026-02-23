Bundi : अब नहीं रहेंगे गेहूं से वंचित, पोर्टल शुरू, जन्मे बच्चे व नए सदस्यों के भी जुड़ेंगे नाम

पोर्टल पर करना होगा ऑनलाइन आवेदन

विभाग के अधिकारियों के अनुसार परिवार का कोई भी सदस्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। शेष सदस्यों के नाम जन आधार एपीआई के माध्यम से राशन कार्ड में जोड़े जाएंगे। यदि जुडऩे वाले सदस्य के नाम पर एलपीजी गैस कनेक्शन है तो उसकी एलपीजी आईडी का विवरण भी आवेदन में दर्ज करना होगा। आवेदन जिला रसद अधिकारी, विकास अधिकारी अथवा अधिशासी अधिकारी के स्तर से अनुमोदित होने के बाद संबंधित सदस्य का नाम खाद्य सुरक्षा योजना मेंं जोड़ा जाएगा। इसके बाद 90 दिनों के भीतर सभी नए जुड़े सदस्यों की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा, ताकि उन्हें योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिल सके।