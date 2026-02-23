Bundi : सौ घरों में पेयजल आपूर्ति की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त, प्रदर्शन के बाद भी नहीं जागा विभाग

पाइपलाइन को ठीक कराने को लेकर लोगों ने कई बार प्रदर्शन कर संबंधित विभाग को अवगत भी कराया, लेकिन किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में जल जीवन मिशन व ग्रामीण जल योजन ग्राम पंचायत की देखरेख में चल रही है। इधर प्रशासक दीपकला नागर ने बताया कि जलदाय विभाग को कई बार लिखित और मौखिक रूप से पाइप लाइन ठीक कराने के लिए अवगत कराया है। विभाग की ओर से बार-बार बजट उपलब्ध नहीं होने की बात कही जा रही है। बजट के अभाव में पंचायत स्तर पर पाइप लाइन को ठीक कराना संभव नहीं है, जिसके कारण समस्या जस की तस बनी हुई है। इधर पानी की किल्लत झेल रहे लोगों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। लोगों का कहना है कि वे कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी दे चुके हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही पाइप लाइन को ठीक कर जलापूर्ति बहाल नहीं की गई, तो वे आंदोलन करेंगे। लोग महंगे दामों पर पानी के टैंकर डलवाने या दूर-दराज से पानी जुटाने को मजबूर हैं।