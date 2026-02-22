Bundi : क्षमता 1800 की, मात्र बीस यूनिट ही बचा, कोटा देवली से लगाने पड़ रहे चक्कर



जानकारी अनुसार ब्लड बैंक की क्षमता 1800 यूनिट है। ब्लड बैंक को 1995 में लाइसेंस जारी हुआ था, लेकिन अभी तक अधिकतम मात्र सात सौ यूनिट ही रक्त रह पाया है। शनिवार दोपहर को मात्र बीस यूनिट रक्त ही उपलब्ध रह गया, जिसमें बी पॉजिटिव आठ, ओ पॉजिटिव 11 और ओ नेगेटिव मात्र एक यूनिट ही उपलब्ध है। बैंक में ए पॉजिटिव, एबी पॉजिटिव, ए, बी एवं एबी नेगेटिव खत्म हो चुका है। ऐसे में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।