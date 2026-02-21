Bundi : पैदावार घटी, फिर भी किसानों को मिल रहा हैं कम दाम

जानकारी अनुसार दशकों से हिण्डोली क्षेत्र में मटर का रिकॉर्ड उत्पादन होता है। इस बार भी यहां पर करीब 4 हजार हेक्टेयर भूमि पर मटर की बुवाई की गई है, जो गत वर्ष से काफी कम है। इस बार मटर का उत्पादन जल्द शुरू हो गया। रकबा भी कम होने के बावजूद किसानों को मटर के दाम कम मिल रहे हैं। यहां पर मटर मंडी में लगने वाली मटर मंडी की बोली में प्रतिदिन डेढ़ हजार से अधिक बोरी मटर की आवक हो रही हैं, जिन्हें व्यापारी खरीद कर अन्य राज्य व प्रदेश की विभिन्न मंडियो में बेचने ले जा रहे हैं।