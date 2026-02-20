Bundi : दो वर्ष बाद खुली छह किमी सड़क निर्माण की राह

नैनवां. नैनवां से बूंदी वाया धनाव-बांसी-दुगारी मार्ग पर अटके पड़े 6 किमी के कार्य को पूरा कराने के लिए आने वाले खर्चे का वास्तविक तकमीना (स्टीमेट) तैयार किया जा रहा है। वास्तविक तकमीने (स्टीमेट) के आधार पर राशि स्वीकृति के बाद ही 6 किमी सड़क का कार्य शुरू हो पाएगा। वन विभाग की वजह से अटके पड़े 6 किमी सड़क के कार्य के निर्माण में आ रही बाधा दूर करते हुए राज्य सरकार ने वन विभाग द्वारा मांगी गई राशि स्वीकृत तो कर दी है, लेकिन सड़क निर्माण के लिए वास्तविक खर्चे का तकमीना दोबारा तैयार करवाया जा रहा है। राज्य सरकार ने वन विभाग को देने के लिए दिसम्बर माह में 10 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।