20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : दो वर्ष बाद खुली छह किमी सड़क निर्माण की राह

नैनवां से बूंदी वाया धनाव-बांसी-दुगारी मार्ग पर अटके पड़े 6 किमी के कार्य को पूरा कराने के लिए आने वाले खर्चे का वास्तविक तकमीना (स्टीमेट) तैयार किया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Feb 20, 2026

Bundi : दो वर्ष बाद खुली छह किमी सड़क निर्माण की राह

नैनवा. नैनवा से धनावा-बांसी-दुगारी की अधूरी पड़ी सड़क।

नैनवां. नैनवां से बूंदी वाया धनाव-बांसी-दुगारी मार्ग पर अटके पड़े 6 किमी के कार्य को पूरा कराने के लिए आने वाले खर्चे का वास्तविक तकमीना (स्टीमेट) तैयार किया जा रहा है। वास्तविक तकमीने (स्टीमेट) के आधार पर राशि स्वीकृति के बाद ही 6 किमी सड़क का कार्य शुरू हो पाएगा। वन विभाग की वजह से अटके पड़े 6 किमी सड़क के कार्य के निर्माण में आ रही बाधा दूर करते हुए राज्य सरकार ने वन विभाग द्वारा मांगी गई राशि स्वीकृत तो कर दी है, लेकिन सड़क निर्माण के लिए वास्तविक खर्चे का तकमीना दोबारा तैयार करवाया जा रहा है। राज्य सरकार ने वन विभाग को देने के लिए दिसम्बर माह में 10 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।

46 किमी सड़क में से 40 किमी सड़क की चौड़ाई का कार्य तो पूरा हो गया था। सड़क का 6 किमी हिस्सा वन विभाग की सीमा में आने से इस हिस्से का कार्य दो वर्ष से अटका पड़ा है। सड़क निर्माण में आ रही भूमि के बदले जिला कलक्टर ने वन विभाग को दूसरी भूमि आवंटित भी कर दी। उसके बाद वन विभाग ने सशर्त सड़क निर्माण की सैद्धान्तिक स्वीकृति दे दी थी। राशि स्वीकृत नहीं होने से इस 6 किमी हिस्से पर सड़क निर्माण भी अटका पड़ा था, जिससे नैनवां व हिण्डोली तहसील के 50 गांव नैनवां उपखण्ड मुख्यालय तक आने की सड़क सुविधा से वंचित हो रहे है।

नैनवां से बूंदी वाया धनाव-बांसी-दुगारी रोड को एमडीआर (डिस्ट्रिक मेजर रोड) का दर्जा मिलने के बाद 46 किमी सड़क को सात मीटर चौड़ाई की सड़क निर्माण के लिए वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार ने 54 करोड़ रुपए की राशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को आवंटित की थी। राशि स्वीकृत होने के निर्माण विभाग ने 40 किमी सड़क का निर्माण तो करा दिया लेकिन नैनवां से मानपुरा व बांसी से सांवतगढ़ के बीच के सडक़ के तीन-तीन किमी के हिस्से अधूरे ही पड़े है।

इन गांवों को मिलेगा लाभ
नैनवां उपखण्ड के मानपुरा, लक्ष्मीपुरा, पाई, मैंणा, दुगारी, रघुनाथपुरा, बांसी, खान की झोपडिय़ा, दौलतपुरा, कुम्हारिया रामगंज, मरा, मंडली, कल्याणपुरा, सादेडा, भांडेडा, फ्लास्तुनी, कालानला, डोडी, भामर, उरासी, फतेहपुरा, देवपुरा, हिण्डोली उपखण्ड के सांवतगढ़, खोडी, रानीपुरा, बाल, डाबेटा, विस्तारी, आकोदा, सुहरी, भवानीपुरा, शंकरपुरा, दबलाना, धाभाइयो का नयागांव सहित 50 गांवों का नैनवां से सीधा सड़क सम्पर्क होने का फायदा मिलेगा।

स्टीमेट तैयार किया जा रहा है
सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हरिराम मीणा ने बताया कि मंगलवार को मुख्य अभियंता से मिले। 6 किमी बकाया हिस्से के निर्माण के लिए वास्तविक खर्चे का स्टीमेट मांगा है। जिसके लिए बुधवार से सड़क निर्माण का मौका देखकर वास्तविक स्टीमेट तैयार किया जा रहा है। दो दिन में स्टीमेट तैयार कर मुख्य अभियंता को भेजा जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 05:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : दो वर्ष बाद खुली छह किमी सड़क निर्माण की राह

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गिट्टी बिछने के बाद भी एक माह से ठप पड़ा काम

Bundi : भूमि विवाद में अटका सड़क निर्माण कार्य, ग्रामीण परेशान
बूंदी

प्रथम चरण में 21 करोड़ के काम शुरू

Bundi : स्वदेश दर्शन 2.0 में काशी की तर्ज पर सजेगी केशव नगरी
बूंदी

Bundi :दबलाना पुलिस ने सफाई कर्मी के पुत्र की शादी में भरा मायरा

दबलाना पुलिस ने सफाई कर्मी के पुत्र की शादी में भरा मायरा
बूंदी

Bundi: शहर में 15 अवैध कॉलोनी विक्रेताओं को अंतिम नोटिस, नगरपरिषद ने किया सर्वे

शहर में 15 अवैध कॉलोनी विक्रेताओं को अंतिम नोटिस, नगरपरिषद ने किया सर्वे
बूंदी

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक लेंगे निर्णय एनटीसीए ने जारी किए निर्देश

Bundi : बाघ को क्लोजर से छोड़े जाने की राह खुली
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.