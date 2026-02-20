Bundi : भूमि विवाद में अटका सड़क निर्माण कार्य, ग्रामीण परेशान

सड़क पर दोनों ओर गिट्टी बिछ चुकी है, लेकिन भूमि विवाद के कारण आगे का कार्य रुक गया। ग्रामीणों का कहना है कि जिन खेत मालिकों ने गांव के हित में सड़क के लिए जमीन दी थी, अब वहीं खेत मालिक अपने खेत में गिट्टी डालने नहीं दे रहा, जिससे निर्माण कार्य बीच में अटक गया है। ग्राम पंचायत प्रशासक रमेश चंद पालीवाल ने बताया कि सामरा गांव में आजादी के बाद पहली बार पक्की सड़क निर्माण कार्य लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से शुरू हो पाया। उन्होंने कहा कि पंचायत की ओर से खेत मालिक को समझाइश कर निर्माण कार्य दोबारा शुरू करवाने की कोशिश जारी है, ताकि गांव के लोगों का वर्षों पुराना सपना साकार हो सके।