Bundi :दबलाना पुलिस ने सफाई कर्मी के पुत्र की शादी में भरा मायरा

हिण्डोली. दबलाना पुलिस ने थाने में साफ-सफाई करने वाली सफाई कर्मचारी रानी बाई को अपनी बहन मानकर उसके बेटे की शादी में मायरा (भात) भरकर संबल प्रदान किया। एवं चुनरी ओढ़ाकर 21 हजार रुपए का सहयोग किया। प्रशिक्षु डीवाईएसपी निर्मला पांड्या, दबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास सहित सभी पुलिसकर्मी सफाईकर्मी के पुत्र की शादी में बुधवार को पहुंचे। वहां उन्होंने रानी बाई को चुनरी ओढ़ाई और 21 हजार रुपये का नेग भरा तथा उपहार भेंट किए। जानकारी अनुसार सफाईकर्मी रानी उर्फ गीता बाई वर्मा लंबे समय से थाना परिसर में साफ सफाई का कार्य करती है। बुधवार को दबलाना कस्बे के निजी रिसोर्ट में बेटे की शादी का आयोजन था।