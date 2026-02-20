20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi :दबलाना पुलिस ने सफाई कर्मी के पुत्र की शादी में भरा मायरा

दबलाना पुलिस ने थाने में साफ-सफाई करने वाली सफाई कर्मचारी रानी बाई को अपनी बहन मानकर उसके बेटे की शादी में मायरा (भात) भरकर संबल प्रदान किया। एवं चुनरी ओढ़ाकर 21 हजार रुपए का सहयोग किया। प्रशिक्षु डीवाईएसपी निर्मला पांड्या, दबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास सहित सभी पुलिसकर्मी सफाईकर्मी के पुत्र की शादी में बुधवार को पहुंचे।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Feb 20, 2026

दबलाना पुलिस ने सफाई कर्मी के पुत्र की शादी में भरा मायरा

हिण्डोली.दबलाना पुलिस सफाई कर्मी के पुत्र के विवाह में बात भरते हुए।

हिण्डोली. दबलाना पुलिस ने थाने में साफ-सफाई करने वाली सफाई कर्मचारी रानी बाई को अपनी बहन मानकर उसके बेटे की शादी में मायरा (भात) भरकर संबल प्रदान किया। एवं चुनरी ओढ़ाकर 21 हजार रुपए का सहयोग किया। प्रशिक्षु डीवाईएसपी निर्मला पांड्या, दबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास सहित सभी पुलिसकर्मी सफाईकर्मी के पुत्र की शादी में बुधवार को पहुंचे। वहां उन्होंने रानी बाई को चुनरी ओढ़ाई और 21 हजार रुपये का नेग भरा तथा उपहार भेंट किए। जानकारी अनुसार सफाईकर्मी रानी उर्फ गीता बाई वर्मा लंबे समय से थाना परिसर में साफ सफाई का कार्य करती है। बुधवार को दबलाना कस्बे के निजी रिसोर्ट में बेटे की शादी का आयोजन था।

रानीबाई ने समस्त थाना स्टाफ को शादी में आने का निमंत्रण दिया, जिस पर सेवा भावना को देखते हुए थाने में कार्यरत सभी पुलिसकर्मियों ने उसके बेटे पंकज कुमार की शादी में उसका सहयोग करने का निर्णय लिया।

शादी में पूरा थाना स्टाफ पहुंचा। समारोह में सभी ने मिलकर चर्चा की निर्णय किया कि वे ओम प्रकाश व रानीबाई के बेटे की शादी में मायरा भरेंगे। सभी ने अपनी सामथ्र्य के अनुसार रुपए एकत्रित किए। इस दौरान उन्होंने 21 हजार रुपए एकत्र किए। वे गीता को चुनरी और साडी समेत अन्य गिफ्ट खरीदे।

फिर सभी पुलिसकर्मी प्रशिक्षु डिवाइएसपी निर्मला पांड्या, थाना प्रभारी प्रिया व्यास, भंवर सिंह,, बदरी लाल, महेंद्र वर्मा सहित सभी स्टाफ शादी समारोह वाले स्थल पर पहुंचे। शादी में पूरे थाना स्टाफ को देखकर लोग हैरान रह गए। पुलिसकर्मियों ने मायरे की रस्म पूरी की। इसके बाद गीता बाई ने मौजूद पुलिस अधिकारियों व जवानों को तिलक निकाला व आरती की। सभी को खाना खिलाया। पुलिस की संवेदनशीलता और सामुदायिक जुड़ाव को दर्शाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 11:15 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi :दबलाना पुलिस ने सफाई कर्मी के पुत्र की शादी में भरा मायरा

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi: शहर में 15 अवैध कॉलोनी विक्रेताओं को अंतिम नोटिस, नगरपरिषद ने किया सर्वे

शहर में 15 अवैध कॉलोनी विक्रेताओं को अंतिम नोटिस, नगरपरिषद ने किया सर्वे
बूंदी

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक लेंगे निर्णय एनटीसीए ने जारी किए निर्देश

Bundi : बाघ को क्लोजर से छोड़े जाने की राह खुली
बूंदी

वनविभाग से मिली एनओसी

Bundi : इंद्रगढ़ में रोप वे का भूमि पूजन 23 को होगा
बूंदी

Bundi: सफाईकर्मी के बेटे की शादी में ‘मायरा’ लेकर पहुंची पुलिस, खाकी का ये रूप देख मेहमानों की भर आई आंखें!

Police Team Bhaat
बूंदी

बाघिन अभयारण्य की सीमा में पहुंची, ट्रेकिंग जारी

Bundi : दो गांव में करवाई मुनादी, ग्रामीणों में दहशत
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.