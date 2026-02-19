19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi: सफाईकर्मी के बेटे की शादी में ‘मायरा’ लेकर पहुंची पुलिस, खाकी का ये रूप देख मेहमानों की भर आई आंखें!

Police Team Mayra In Safai Karmi Son Wedding: बूंदी पुलिस ने भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए थाने में कार्यरत सफाईकर्मी के बेटे की शादी में मायरा भरकर सहयोग किया। पुलिसकर्मियों ने सफाई कर्मी को अपनी बहन मानते हुए 21 हजार रुपए का नेग और उपहार भेंट किए।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

Akshita Deora

Feb 19, 2026

Police Team Bhaat
Play video

फोटो: पत्रिका

Unique Mayra In Bundi: बूंदी में हिण्डोली क्षेत्र के दबलाना थाना पुलिस ने सामुदायिक जुड़ाव की अनूठी मिसाल पेश की। थाने में लंबे समय से साफ-सफाई का कार्य कर रही रानी बाई (गीता बाई वर्मा) के बेटे की शादी में पूरे थाना स्टाफ ने मायरा (भात) भरकर सहयोग किया। पुलिसकर्मियों ने रानी बाई को अपनी बहन मानते हुए चुनरी ओढ़ाई और 21,000 रुपए का नेग भेंट किया।

जानकारी के अनुसार रानी बाई कई वर्षों से दबलाना थाना परिसर में साफ-सफाई का कार्य कर रही हैं। उनके समर्पण और सेवा भावना को देखते हुए थाना स्टाफ ने उनके परिवार की खुशी में सहभागी बनने का निर्णय लिया। बुधवार को दबलाना कस्बे के एक निजी रिसोर्ट में ओम प्रकाश के बेटे पंकज कुमार की शादी का आयोजन था। रानी बाई ने पूरे थाना स्टाफ को शादी का निमंत्रण दिया था।

ये लोग रहे मौजूद

शादी समारोह में प्रशिक्षु डीवाईएसपी निर्मला पांड्या, दबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास सहित भंवर सिंह, बद्री लाल, महेंद्र वर्मा और अन्य पुलिसकर्मी शामिल हुए। सभी ने आपसी सहयोग से 21,000 रुपए एकत्रित किए और साड़ी, चुनरी सहित अन्य उपहार खरीदे।

समारोह स्थल पर जब पूरा थाना स्टाफ पहुंचा तो शादी में मौजूद मेहमान भी भावुक हो गए और ताली बजाने लगे। पुलिसकर्मियों ने पारंपरिक रीति-रिवाज से मायरे की रस्म निभाई। रानी बाई ने भी पुलिस अधिकारियों और जवानों का तिलक कर आरती उतारी और सभी को भोजन कराया।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में महिला BJP नेत्री और वकील का अश्लील वीडियो वायरल, राजनीतिक गलियारों में मचा हड़कंप, कई नेताओं पर गिर सकती है गाज
उदयपुर
Rajasthan BJP Leader Leaked Video Scandal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Feb 2026 02:51 pm

Published on:

19 Feb 2026 02:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi: सफाईकर्मी के बेटे की शादी में ‘मायरा’ लेकर पहुंची पुलिस, खाकी का ये रूप देख मेहमानों की भर आई आंखें!

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाघिन अभयारण्य की सीमा में पहुंची, ट्रेकिंग जारी

Bundi : दो गांव में करवाई मुनादी, ग्रामीणों में दहशत
बूंदी

संसाधन के अभाव में फांक रहा है धूल

Bundi : हिण्डोली में नवनिर्मित पुस्तकालय भवन पर ताला
बूंदी

निर्माण विभाग को छोड़कर सभी कार्यालय होंगे संचालित

Bundi : जिले का पहला आधुनिक मिनी सचिवालय बनकर तैयार
बूंदी

प्लास्टिक कचरा मुक्त अभियान-2026

Bundi : नुक्कड़ नाटक स्वच्छता रथ को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना
बूंदी

Bundi Murder: चर्चित सोनू सिंह हाड़ा हत्याकांड के मुख्य आरोपी के घर पर गरजी JCB, पुरानी रंजिश के चलते किया था मर्डर

Sonu Singh Hada murder case, Sonu Singh Hada murder case in Bundi, Sonu Singh Hada murder case in Rajasthan, Bundi news, Rajasthan news, सोनू सिंह हाड़ा हत्याकांड, सोनू सिंह हाड़ा हत्याकांड इन बूंदी, सोनू सिंह हाड़ा हत्याकांड इन राजस्थान, बूंदी न्यूज, राजस्थान न्यूज
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.