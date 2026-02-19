Bundi: सफाईकर्मी के बेटे की शादी में ‘मायरा’ लेकर पहुंची पुलिस, खाकी का ये रूप देख मेहमानों की भर आई आंखें!

जानकारी के अनुसार रानी बाई कई वर्षों से दबलाना थाना परिसर में साफ-सफाई का कार्य कर रही हैं। उनके समर्पण और सेवा भावना को देखते हुए थाना स्टाफ ने उनके परिवार की खुशी में सहभागी बनने का निर्णय लिया। बुधवार को दबलाना कस्बे के एक निजी रिसोर्ट में ओम प्रकाश के बेटे पंकज कुमार की शादी का आयोजन था। रानी बाई ने पूरे थाना स्टाफ को शादी का निमंत्रण दिया था।