Bundi : जिले का पहला आधुनिक मिनी सचिवालय बनकर तैयार

एक ही छत के नीचे चलेंगे सरकारी कार्यालय

हिण्डोली उपखंड मुख्यालय पर तीन मंजिला मिनी सचिवालय का निर्माण हो गया है।यहां पर 70 से अधिक कक्ष सुसज्जित है। मिनी सचिवालय में निर्माण विभाग को छोडक़र सभी विभागों के कार्यालय संचालित होंगे एवं अधिकारी कर्मचारी काम करेंगे। मिनी सचिवालय संचालित के पीछे सरकार की मंशा है कि एक ही छत के नीचे सभी कार्यालय संचालित होने से लोगों को लाभ मिले सरकारी काम के लिए आए लोगों को दूर नहीं जाना पड़े एवं एक स्थान पर सभी अधिकारी मिल जाए ताकि उनके काम में आसानी हो।