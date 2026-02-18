रील वाली मोहब्बत का खौफनाक अंत: 1 लाख की सुपारी और चाकू से गोदकर हत्या; अब हत्यारे अरमान के घर पर चला ‘पीला पंजा’।

यह पूरी कहानी अवैध संबंधों और रंजिश की है। पुलिस जांच में सामने आया था कि बुधपुरा निवासी अरमान मोहम्मद का मृतक सोनू सिंह की पत्नी के साथ पिछले 3-4 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सोनू को जब इसकी भनक लगी तो उसने अरमान का कड़ा विरोध किया और आरोपी से विवाद भी हुआ। इसी रंजिश के चलते अरमान ने सोनू को रास्ते से हटाने की साजिश रची। अरमान ने कोटा के अपने तीन दोस्तों (आकाश उर्फ गोल्डी, आशीष और अनिल मीणा) को सोनू की हत्या के लिए 1 लाख रुपये की सुपारी दी। एडवांस के तौर पर 50 हजार रुपये दिए गए थे। 4 अगस्त को साजिश के तहत सोनू को सुनसान जगह पर ले जाकर चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई थी।