Bundi : पेड़ की छांव के साथ खिसकती है आठ कक्षाएं

पांच कमरों की आवश्यकता

जानकारी अनुसार यहां विनायका गांव में 1999 में प्राइमरी स्कूल खोला गया, जो बाद में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कमोन्नत हुआ। वर्तमान स्कूल में 62 विद्यार्थी अध्यनरत है। और यहां पर आठ अध्यापक नियुक्त है। स्कूल में पांच कमरे बने हुए थे, जिनमें से चार कमरे जमींदोज कर दिए गए। एक कमरा है वह भी बैठने लायक नहीं है। बारिश के समय छत टपकती है। कई बार ग्रामीणों ने इस समस्या को उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया। इस स्कूल में पूर्व में 200 से ज्यादा बच्चे अध्यनरत थे, जो जर्जर भवन के कारण बच्चों की संख्या घटकर 62 रह गई है। कक्षा कक्षों के अभाव में बच्चों को लंबे समय से पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। स्कूल में बच्चों को पढऩे के लिए पांच कमरों की आवश्यकता है।