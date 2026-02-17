Bundi : शादी में कहासुनी के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर हथियारों से हमला, कार में आगजनी



पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार वाहनों को जब्त किया है। जब्त कार से लोहे के सरिए और लकडिय़ां बरामद हुई हैं। सहायक पुलिस उपनिरीक्षक पवन शर्मा ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर नाकाबंदी की गई। जली हुई गाड़ी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इस घटना में मनफूल किराड़ का सिर फट गया तथा शरीर पर 7-8 स्थानों पर चोटें आईं। फरियादी सुरेन्द्र योगी के सिर व शरीर पर कई चोटें आईं। आदित्य राणावत के चेहरे पर चोट लगी और नाक की हड्डी टूट गई। मयंक के पैर में फ्रैक्चर बताया गया है, जबकि विशाल सहित अन्य लोगों को भी बीच-बचाव के दौरान अंदरूनी चोटें आई हैं।