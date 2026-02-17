Bundi : मोबाइल पर आमजन देख सकेंगे सफाई की हकीकत

चिन्हित कर कराएं सफाई

स्वच्छ भारत मिशन डीपीसी निजामुद्दीन ने बताया कि विजुअल क्लीननेस’ पर विशेष जोर रहेगा। जिसके तहत बीएसआर सैनिटेशन एक्टिविटीज’ अंतर्गत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट,ग्रे वॉटर मैनेजमेंट, ब्लैक वाटर मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और गोबरर्धन बायोगैस प्रोजेक्ट, एफएसटीपी प्रोजेक्ट, टाइगर बायो फिल्टर प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री आवासों ने शौचालय निर्माण, नियमित साफ सफाई, घर-घर कचरा संग्रहण, कचरा पृथक्करण, सडक़ रोड, नाली की सफाई और स्कूलों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएससी) के शौचालयों की नियमित सफाई शामिल है। सीईओ ने निर्देश दिए कि गांव में जहां भी गंदगी,कीचड़, कचरा स्पॉट’ हैं, उन्हें चिन्हित कर तुरंत साफ कराया जाएगा।