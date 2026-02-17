17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : मोबाइल पर आमजन देख सकेंगे सफाई की हकीकत

स्वच्छ सर्वेक्षण में जिले को अव्वल लाने के लिए प्रशासन ने मिशन मोड अभियान शुरू किया है, जिसके तहत एसबीएमजी राजस्थान एप के जरिए आमजन सीधे सफाई व्यवस्था की तस्वीरें अपलोड कर सच देख सकेंगे और अपना फीडबैक उसमें दे सकेंगे।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Feb 17, 2026

मोबाइल पर आमजन देख सकेंगे सफाई की हकीकत

बूंदी. कचरा एकत्र करता वाहन

बूंदी. स्वच्छ सर्वेक्षण में जिले को अव्वल लाने के लिए प्रशासन ने मिशन मोड अभियान शुरू किया है, जिसके तहत एसबीएमजी राजस्थान एप के जरिए आमजन सीधे सफाई व्यवस्था की तस्वीरें अपलोड कर सच देख सकेंगे और अपना फीडबैक उसमें दे सकेंगे। यहीं नहीं ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था के लिए संवेदकों की मदद ली जा रही है, कहा जाए तो अब गांवों में भी शहरों की तर्ज पर घर-घर कचरा संग्रहण होगा। अब नियमित रूप से प्रतिदिन घर-घर कचरा संग्रहण,सडक़ों और नालियों की सफाई होगी।

इसकी मॉनिटरिग स्वयं अधिकारी अपने कक्ष में बैठकर देख सकेंगे। यह पहल नागरिकों को अपने क्षेत्र की स्वच्छता रैकिंग में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए की गई है। पंचायती राज विभाग द्वारा स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण योजना अन्तर्गत स्वच्छता से संबंधित कार्यों के डिजिटलीकरण एवं कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए एसबीएमजी राजस्थान नामक मोबाइल एप एवं वेब पोर्टल बनाया गया है। इस एप से सरकार से प्राप्त ग्राम पंचायत की आईडी पासवार्ड से लॉगिग कर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के प्रोफाइल मास्टर डाटा अपलोड किया जाएगा।

चिन्हित कर कराएं सफाई
स्वच्छ भारत मिशन डीपीसी निजामुद्दीन ने बताया कि विजुअल क्लीननेस’ पर विशेष जोर रहेगा। जिसके तहत बीएसआर सैनिटेशन एक्टिविटीज’ अंतर्गत लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट,ग्रे वॉटर मैनेजमेंट, ब्लैक वाटर मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और गोबरर्धन बायोगैस प्रोजेक्ट, एफएसटीपी प्रोजेक्ट, टाइगर बायो फिल्टर प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री आवासों ने शौचालय निर्माण, नियमित साफ सफाई, घर-घर कचरा संग्रहण, कचरा पृथक्करण, सडक़ रोड, नाली की सफाई और स्कूलों व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएससी) के शौचालयों की नियमित सफाई शामिल है। सीईओ ने निर्देश दिए कि गांव में जहां भी गंदगी,कीचड़, कचरा स्पॉट’ हैं, उन्हें चिन्हित कर तुरंत साफ कराया जाएगा।

स्वच्छ इन्फ्लुएंसर से सम्मानित
अभियान उपरांत इसमें बेहतर कार्य करने वाले को सम्मानित भी किया जाएगा। कौन बनेगा स्वच्छ इन्फ्लूंसर,स्वच्छ ब्रांड एंबेसेडर, स्वच्छ आइकन स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वालों को स्वच्छ इन्फ्लुएंसर से सम्मानित किया जाएगा एवं स्वच्छ इन्फुलंसर को स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एंबेसेडर एवं स्वच्छ आइकन बनाया जाएगा।

वाहनों में लगेंगे जीपीएस
कचरा संग्रहण वाहनों में जीपीएस कैमरे भी लगाए जाएंगे, ताकि इसकी मॉनिटङ्क्षरग अधिकारी भी स्वयं आसानी से अपने कक्ष में बैठकर सकेंगे। विभागीय गाइडलाइन के अनुसार वाहनों में जीपीएस कैमरे संवेदक फर्म द्वारा लगाए जाएंगे।

लक्ष्य निर्धारित,पूर्ण करने के निर्देश
आदेश के अनुसार 28 फरवरी तक संपूर्ण बूंदी जिले को ’सम्पूर्ण स्वच्छ जिला’’ बनाया जाना है इसके लिए गांवों में प्रत्यक्ष ²श्यमान स्वच्छता नजर आने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही 15 मार्च तक कचरा संग्रहण केंद्र और नए सार्वजनिक स्थानों एवं विद्यालयों में सीएससी स्कूल टॉयलेट एवं मिनी स्कूल टॉयलेट का निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए गए है।

इनका कहना है
सरकार की मंशानुसार जिले को संपूर्ण स्वच्छ कर स्वच्छ बूंदी बेहतरीन बूंदी, विकसित बूंदी बनाया जाएगा। प्रत्येक गांव में कीचड़ मुक्त, कचरा मुक्त, गंदगी मुक्त एवं प्रत्यक्ष ²श्यमान स्वच्छता के लिए अभियान चलेगा।
रवि वर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बूंदी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Feb 2026 11:56 am

Published on:

17 Feb 2026 11:54 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : मोबाइल पर आमजन देख सकेंगे सफाई की हकीकत

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : शादी में कहासुनी के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर हथियारों से हमला, कार में आगजनी

Bundi : शादी में कहासुनी के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर हथियारों से हमला, कार में आगजनी
बूंदी

Bundi : चरड़ाना में कच्चे मकान में सेंधमारी, सोने-चांदी के आभूषण और नकदी पार

चरड़ाना में कच्चे मकान में सेंधमारी, सोने-चांदी के आभूषण और नकदी पार
बूंदी

शिकायत के बाद भी अधिकारी भी नहीं दे रहे ध्यान

Bundi : धाबाइयों के कुण्ड के प्रवेश द्वार पर कचरा पॉइंट बना परेशानी का कारण
बूंदी

पर्ची काउंटर पर लग रही मरीजों और तीमारदारों की भीड़

Bundi : क्यू आर कोड की सुविधा के बावजूद नहीं मिली कतार से निजात
बूंदी

संभागीय आयुक्त ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

Bundi : दिव्यांग बच्चे का स्कूल में दाखिला करने के निर्देश
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.