Bundi : क्यू आर कोड की सुविधा के बावजूद नहीं मिली कतार से निजात

इसके बावजूद अस्पताल में पर्ची काउंटर पर रोगियों को कतार से निजात नही मिल रही है। अस्पताल में पर्ची काउंटर पर कतार लगने से पर्ची कटवाने के लिए रोगियों को इंतजार करना पड़ रहा है। शहरवासियों का कहना है कि अस्पताल में तीन पर्ची काउंटर होने के बावजूद कतार लग रही है। वही मोबाइल से ऑन लाइन सुविधा होने के बावजूद मोबाइल एप के अभाव और जानकारी के अभाव में रोगी क्यू आर कोड से ऑन लाइन पर्ची कटवाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिससे पर्ची कटवाने आए रोगियों और तीमारदारों को काफी देर तक कतार में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है।