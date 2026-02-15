Bundi : गांवों में खुलेंगे ‘अटल ज्ञान केंद्र’, एक ही छत के नीचे मिलेगी सुविधाएं

बूंदी. सरकार ने गांवों के युवाओं को डिजिटल युग से जोडऩे व आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश की 3 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में ’अटल ज्ञान केंद्र’ स्थापित करेगी। इन केंद्रों का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को डिजिटल शिक्षा, ई-लाइब्रेरी, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। प्रत्येक केंद्र के लिए 12.50 लाख रुपए का बजट अनुमानित है और संचालन के लिए प्रशिक्षित अटल प्रेरक नियुक्त किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे ग्रामीण अंचल के युवाओं के लिए अच्छी पहल है। अब उन्हें दूर-दराज या जिला मुख्यालयों पर लाईब्रेरी अध्ययन के लिए नहीं आना पड़ेगा। प्रथम फेज के प्रयास सफल हुए तो इसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य पंचायतों में भी इसका विस्तार किया जाएगा।