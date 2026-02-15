15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : दो दुकानों के ताले तोड़ सोने के आभूषण समझ आर्टिफिशियल गहने ले गए

.शहर के मुख्य बाजार में गांधी प्याऊ के निकट बीती रात को चोरों ने दो ज्वैलरी की दुकानों के ताले तोडक़र चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त है। ज्वैलरी व्यवसायी गौरव सोनी और राजेश मीणा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि रात को चोरों ने दोनों दुकानों के ताले तोडक़र शटर ऊंचे कर दिए और बदमाश दुकानों के काउंटर में रखे चांदी के आयटम और रोलेक्स के एक से दो ग्राम के सिक्के के आर्टिफिशियल आयटम चुराकर ले गए।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Feb 15, 2026

दो दुकानों के ताले तोड़ सोने के आभूषण समझ आर्टिफिशियल गहने ले गए

कापरेन सोने चांदी की दुकानो पर चोरी की वारदात के बाद बिखरा सामान

कापरेन.शहर के मुख्य बाजार में गांधी प्याऊ के निकट बीती रात को चोरों ने दो ज्वैलरी की दुकानों के ताले तोडक़र चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त है।

ज्वैलरी व्यवसायी गौरव सोनी और राजेश मीणा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि रात को चोरों ने दोनों दुकानों के ताले तोडक़र शटर ऊंचे कर दिए और बदमाश दुकानों के काउंटर में रखे चांदी के आयटम और रोलेक्स के एक से दो ग्राम के सिक्के के आर्टिफिशियल आयटम चुराकर ले गए। गौरव सोनी, राजेश मीणा ने बताया कि रोजाना की तरह रात को दुकान के ताले लगाकर घर चले गए। दोनों दुकानें पास ही है। रात को करीब ढाई बजे चोरों ने ताले तोडक़र राजेश मीणा की दुकान से आर्टिफिशियल ज्वैलरी के करीब दस हजार रुपए के सामान चुरा लिए।

इस दुकान में सोने चांदी के आइटम नहीं मिले तो बदमाश पास ही गौरव सोनी की दुकान के ताले तोडक़र अंदर घुस गए।यहां भी काउंटर पर रखे रोलेक्स की ज्वैलरी और चांदी की तस्वीरें, चांदी का नारियल आदि सामान और करीब ढाई हजार रुपए नकदी चुराकर मौके से फरार हो गए। गौरव सोनी ने बताया कि रात को पौने तीन बजे करीब पड़ोसियों का फोन आया तो वारदात का पता चला। वारदात के दौरान पडौसी उठे तो आवाज आने पर बाहर निकल कर देखा और आवाज लगाई।दो बदमाश दुकान के बाहर खड़े थे, वहीं दो अंदर वारदात को अंजाम दे रहे थे। आवाज देने पर तुरंत निकल कर मौके भाग गए। बाद में फोन कर बुलाया और 112 पर कॉल कर सूचना दी गई। कुछ समय बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने बदमाशों की तलाश की लेकिन तब तक बदमाश निकल चुके थे।

सुबह पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ङ्क्षफगरङ्क्षप्रट लिए गए हैं। व्यापारी सोनी ने बताया कि सुबह बाजार में सीसीटीवी कैमरे देखने पर चार अज्ञात बदमाश नजर आ रहे हैं, जिनके हाथों में लोहे की सभ्भल और रिवाल्वर, एक बैग आदि नजर आ रहे हैं।बदमाशों ने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है।

व्यापारियों में रोष व्याप्त
उधर चोरी की वारदात को लेकर व्यापारियों में रोष व्याप्त है। सर्राफा यूनियन अध्यक्ष मुरली मीणा ने बताया कि रात को बाजार में बे$खौ$फ होकर चोरों के घूमने वारदात को। अंजाम दिया जाने और बदमाशों के हथियार लेकर घूमने से आमजनों में भय और डर का माहौल है।दुकानों पर सुरक्षा को लेकर भी व्यापारी ङ्क्षचतित हैं और वारदात होने की आशंका है। हथियार शुदा बदमाश आमजनों के साथ कोई भी घटना कर सकते हैं।

एमओबी टीम की विजिट करवाई
कापरेन पुलिस एएसआई नंद ङ्क्षसह ने बताया कि सूचना के बाद ही बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। दुकानों पर पर एमओबी टीम की विजिट करवाई गई है और बीटीएस लिए गए हैं। बदमाशों द्वारा दो दुकानों के ताले तोडक़र वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरी में बीस से तीस हजार रुपए का माल बताया जा रहा है। दोनों व्यापारियों की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच व तलाश की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 12:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : दो दुकानों के ताले तोड़ सोने के आभूषण समझ आर्टिफिशियल गहने ले गए

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : गांवों में खुलेंगे ‘अटल ज्ञान केंद्र’, एक ही छत के नीचे मिलेगी सुविधाएं

Bundi : गांवों में खुलेंगे ‘अटल ज्ञान केंद्र’, एक ही छत के नीचे मिलेगी सुविधाएं
बूंदी

Bundi : विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही से हुआ था छात्रा पर श्वानों का हमला

विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही से हुआ था छात्रा पर श्वानों का हमला
बूंदी

तीन साल पहले खुली थी, स्टाफ की कमी बनी समस्या कारण

Bundi : चुनाव में खुलती है पुलिस चौकी, फिर लग जाता है ताला
बूंदी

नैनवां-इंद्रगढ़ मार्ग दिनभर रहा बंद

Bundi : बम्बूली में सीसी सड़क पर नाली निर्माण को लेकर लगाया जाम
बूंदी

अनन्तपुरा डिस्ट्रब्यूटरी में एक सप्ताह बाद शुरू हुआ जल प्रवाह

Bundi : फसलों को पानी की जरूरत, अभियंता नहीं दे रहे ध्यान
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.