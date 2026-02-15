Bundi : दो दुकानों के ताले तोड़ सोने के आभूषण समझ आर्टिफिशियल गहने ले गए

इस दुकान में सोने चांदी के आइटम नहीं मिले तो बदमाश पास ही गौरव सोनी की दुकान के ताले तोडक़र अंदर घुस गए।यहां भी काउंटर पर रखे रोलेक्स की ज्वैलरी और चांदी की तस्वीरें, चांदी का नारियल आदि सामान और करीब ढाई हजार रुपए नकदी चुराकर मौके से फरार हो गए। गौरव सोनी ने बताया कि रात को पौने तीन बजे करीब पड़ोसियों का फोन आया तो वारदात का पता चला। वारदात के दौरान पडौसी उठे तो आवाज आने पर बाहर निकल कर देखा और आवाज लगाई।दो बदमाश दुकान के बाहर खड़े थे, वहीं दो अंदर वारदात को अंजाम दे रहे थे। आवाज देने पर तुरंत निकल कर मौके भाग गए। बाद में फोन कर बुलाया और 112 पर कॉल कर सूचना दी गई। कुछ समय बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने बदमाशों की तलाश की लेकिन तब तक बदमाश निकल चुके थे।