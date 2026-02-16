Bundi : चरड़ाना में कच्चे मकान में सेंधमारी, सोने-चांदी के आभूषण और नकदी पार

दूसरे दिन भी हुई वारदात

ज्ञातव्य है कि क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुंलन्द है। क्षेत्र में लगातार दो दिन में यह चोरी की दूसरी वारदात हुई है। एक दिन पहले ही शुक्रवार रात को कापरेन शहर के मुख्य बाजार में नकाबपोश बदमाशों ने दो सर्राफा दुकानों के ताले तोडक़र चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में दो दिन बाद भी पुलिस आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। सर्राफा यूनियन अध्यक्ष मुरली मीणा ने बताया कि मामले में रविवार को थाना प्रभारी से मुलाकात की है और जल्द वारदात का खुलासा करवाने की मांग की है। साथ ही व्यापारियों ने आपसी सहयोग से रात्रि को बाजार में गश्त के लिए एक व्यक्ति को चौकीदार लगाया गया है। जिससे बाजार में सुरक्षा व्यवस्था रहे।