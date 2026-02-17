Bundi : आचार संहिता लागू होते ही प्रकोष्ठ शुरू हो जाए, दायित्वों का निर्वहन करें

मतदान केंद्रों पर रैंप, छाया, पेयजल आदि के समुचित प्रबंध किए जाएं। बैलेट पेपर त्रुटि रहित हों, इसका विशेष ध्यान रखे। मतदान प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी बेहतर समन्वय से कार्य करते हुए जिले में निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कराएं। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामकिशोर मीणा, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि वर्मा, सहायक कलक्टर बनवारी लाल बैरवा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहें।